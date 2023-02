Prigožinas pašiepė Putino planą: jam pasiekti reiks ne mėnesio, o dvejų metų

Kaip rašo „The Guardian“, J. Prigožinas prabilo, kad tam, jog Luhansko ir Donecko sritys Ukrainoje būtų visiškai okupuotos, gali prireikti dvejų metų.

Šia žinią Kremliaus ruporas išreiškė kalbėdamas su Rusijos tinklaraštininku Semjonu Pegovu.

„Kaip aš suprantu, mums reikia baigti su Donecko ir Luhansko respublikomis ir, iš principo, tai dabar tiks visiems.

<...> Jei reikės pasiekti Dniprą, tai gali užtrukti iki trejų metų“, – kalbėjo Kremliaus ruporas J. Prigožinas.

Priduriama, kad minėtų regionų okupavimas – vienas pagrindinių Maskvos tikslų.

🤡 From "Kyiv in 3 days" to "Dnipro in 3 years". Unrealizable dreams of terrorists.



It seems that someone will have a tantrum in the Kremlin bunker today. pic.twitter.com/vW3UOf6FI1