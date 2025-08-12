Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Prieš Trumpo ir Putino susitikimą – Lavrovo skambutis Rubio

2025-08-12 20:03
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-12 20:03

Rusijos žiniasklaida praneša, kad Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį telefonu kalbėjosu su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio, skelbia „Sky news“.

Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)
17

Rusijos žiniasklaida praneša, kad Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį telefonu kalbėjosu su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio, skelbia „Sky news".

Anot rusų naujienų agentūros TASS, pokalbio metu buvo aptartas penktadienį Aliaskoje vyksiantis JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimas, pasiruošimas jam.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad abi šalys patvirtino savo ketinimus sėkmingai surengti derybas.

D. Trumpo ir V. Putino susitikimas penktadienį vyks Aliaskoje.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Trumpas prieš derybas su Putinu pasiuntė tris bombonešius arčiau sienos su Rusija

Trys JAV viršgarsiniai bombonešiai „B-1B Lancer“ įveikė 4 800 mylių (apie 7725 km) atstumą ir atskrido į Norvegiją bendroms pratyboms su Europos sąjungininkais. Tai pirmasis jų atvykimas į šią šalį nuo 2021 metų, antradienį „Telegrame“ pranešė laikraštis „The Moscow Times“.

Pasak JAV karinių oro pajėgų pranešimo spaudai, lėktuvų buvimas Norvegijoje leis įguloms tobulinti taktiką, didinti manevringumą ir stiprinti koordinavimą su NATO sąjungininkėmis per bendras pratybas ir operacijas, o tai padidins kovines galimybes ir pasirengimo lygį.

JAV karinių oro pajėgų vadavietė Europoje patikslina, kad Norvegijoje pilotai treniruosis dalyvauti smogiamosiose misijose sąlygomis, artimomis kovinėms, įskaitant veiksmus prieš grėsmes realiu laiku. Šios grėsmės bus tiek oro, tiek sausumos.

Norvegijos ginkluotųjų pajėgų duomenimis, amerikiečių bombonešiai dalyvaus pratybose su naikintuvais F-35, dislokuotais Erlando oro bazėje.

Pranešimas apie lėktuvų perkėlimą pasirodė netrukus po to, kai JAV prezidentas D. Trumpas paskelbė, kad jo asmeninis susitikimas su Rusijos vadovu V. Putinu įvyks rugpjūčio 15 d. Aliaskoje. 

Su situacija susipažinę „Bloomberg“ šaltiniai pranešė, kad Vašingtonas ir Maskva siekia susitarimo dėl karo Ukrainoje pabaigos, kuris gali įtvirtinti Rusijos aneksiją per invaziją užimtų Ukrainos teritorijų atžvilgiu.

