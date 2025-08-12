Prieš Trumpo ir Putino susitikimą – Lavrovo skambutis Rubio

Anot rusų naujienų agentūros TASS, pokalbio metu buvo aptartas penktadienį Aliaskoje vyksiantis JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimas, pasiruošimas jam.
Rusijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad abi šalys patvirtino savo ketinimus sėkmingai surengti derybas.
D. Trumpo ir V. Putino susitikimas penktadienį vyks Aliaskoje.
Trumpas prieš derybas su Putinu pasiuntė tris bombonešius arčiau sienos su Rusija
Trys JAV viršgarsiniai bombonešiai „B-1B Lancer“ įveikė 4 800 mylių (apie 7725 km) atstumą ir atskrido į Norvegiją bendroms pratyboms su Europos sąjungininkais. Tai pirmasis jų atvykimas į šią šalį nuo 2021 metų, antradienį „Telegrame“ pranešė laikraštis „The Moscow Times“.
Pasak JAV karinių oro pajėgų pranešimo spaudai, lėktuvų buvimas Norvegijoje leis įguloms tobulinti taktiką, didinti manevringumą ir stiprinti koordinavimą su NATO sąjungininkėmis per bendras pratybas ir operacijas, o tai padidins kovines galimybes ir pasirengimo lygį.
JAV karinių oro pajėgų vadavietė Europoje patikslina, kad Norvegijoje pilotai treniruosis dalyvauti smogiamosiose misijose sąlygomis, artimomis kovinėms, įskaitant veiksmus prieš grėsmes realiu laiku. Šios grėsmės bus tiek oro, tiek sausumos.
Norvegijos ginkluotųjų pajėgų duomenimis, amerikiečių bombonešiai dalyvaus pratybose su naikintuvais F-35, dislokuotais Erlando oro bazėje.
Pranešimas apie lėktuvų perkėlimą pasirodė netrukus po to, kai JAV prezidentas D. Trumpas paskelbė, kad jo asmeninis susitikimas su Rusijos vadovu V. Putinu įvyks rugpjūčio 15 d. Aliaskoje.
Su situacija susipažinę „Bloomberg“ šaltiniai pranešė, kad Vašingtonas ir Maskva siekia susitarimo dėl karo Ukrainoje pabaigos, kuris gali įtvirtinti Rusijos aneksiją per invaziją užimtų Ukrainos teritorijų atžvilgiu.
