Apie tai, remdamasi Vokietijos visuomeniniu transliuotoju DW, praneša „Ukrinform“.
Oro uosto atstovo teigimu, apie 22 val. virš oro uosto buvo pastebėtas neatpažintas dronas. Dėl to laikinai sustabdyti visi lėktuvų pakilimai ir nusileidimai.
Vokietijos oro eismo kontrolės tarnyba patikrino padėtį ir šeštadienį apie 0.30 val. pranešė, kad grėsmės nėra. Tuomet oro uostas atnaujino darbą.
Daugiau informacijos apie incidentą kol kas nepateikta.
Nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Europoje padaugėjo sabotažo aktų ir kitų su saugumu susijusių incidentų. Kai kuriais atvejais vietos valdžios institucijos juos susiejo su Rusijos žvalgybos tarnybų veikla.
Ypač dažnai pranešama apie netoli oro uostų pastebėtus dronus. Vienas didžiausio atgarsio sulaukusių su Rusija siejamų incidentų įvyko šių metų rugpjūtį Leipcigo oro uoste, kur buvo aptiktas dronas su sprogmenimis.
2025 m. Vokietijos oro eismo kontrolės tarnyba 15-oje tarptautinių oro uostų užfiksavo 227 dronus. Per pirmuosius šešis 2026 m. mėnesius užfiksuoti dar 166 dronai.
Daugiausia tokių incidentų šiemet užfiksuota Berlyno oro uoste – 28, nors per visus 2025 metus jų būta vos aštuoni. Dar 27 incidentai įvyko Frankfurto oro uoste. Pastaraisiais mėnesiais dronai ne kartą pastebėti ir netoli Kelno ir Bonos oro uosto, tačiau dėl šių incidentų oro uosto veikla nebuvo ribojama.
Vokietijoje draudžiama skraidinti dronus oro uostų teritorijose, vieno kilometro spinduliu aplink oro uostus ir penkių kilometrų atstumu nuo kilimo ir tūpimo takų.
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