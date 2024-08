Pranešimas: Izraelis reikalauja paleisti 33 gyvus įkaitus

33 įkaitai yra moterys ir vaikai, taip pat senyvi ir ligoti žmonės. Tarp jų yra ir moterų karių.

Izraelio skaičiavimu, „Hamas“ rankose dar yra 115 įkaitų, iš kurių 41 paskelbtas mirusiais. Be to, negyvi gali būti ir daugiau įkaitų, kurių likimas nežinomas. „The New York Times“ prieš daugiau kaip tris mėnesius rašė, kad tarp 33 įkaitų, kurie gali būti perduoti pirmajame etape, yra ir mirusiųjų.

JAV prezidentas J. Bidenas gegužės pabaigoje pristatė susitarimo projektą, pradžioje numatantį visiškas ir neribotas šešių savaičių paliaubas Gazos kare. Per šį laikotarpį būtų paleista tam tikra grupė įkaitų. Mainais laisvę atgautų Izraelio kalėjimuose esantys palestiniečiai. Kitame etape mūšiai būtų galutinai nutraukti ir paleisti likę įkaitai. Paskutinysis projekto etapas numato Gazos Ruožo atstatymo pradžią.

Izraelio premjeras Benyaminas Netanyahu atmetė kaltinimus, kad po šio plano pristatymo iškėlė naujas sąlygas.