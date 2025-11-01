Pradėti nauji tyrimai dėl įsilaužimu į Luvrą įtariamų asmenų

Pradėtas tyrimas dėl 38 metų moters, kuri kaltinama prisidėjusi prie organizuotos vagystės ir naryste nusikalstamoje organizacijoje, pranešė AFP platformoje X.
Tyrimas taip pat vykdomas dėl 37 metų vyro, įtariamo organizuota vagyste, rašė transliuotojas „France Info“, trys kiti trečiadienį suimti asmenys buvo paleisti be tolesnio tyrimo.
Du vyrai jau sulaikyti praėjusį savaitgalį. Po dalinio prisipažinimo 34 ir 39 metų vyrai suimti Jie įtariami buvę tarp keturių asmenų, įsilaužusių į Luvrą. Vyksta tolesnis tyrimas.
Jei tyrėjai surinks pakankamai įrodymų, bus pradėtas baudžiamasis procesas. Jei ne, tyrimas gali būti nutrauktas.
Spalio 19 d. kelių asmenų įvykdytas apiplėšimas sulaukė tarptautinio dėmesio. Kaukėti asmenys šalia muziejaus pastatė sunkvežimį su kėlimo platforma. Du laukė gatvėje ant motorolerių, o kiti du kėlimo platforma pasiekė pirmojo aukšto balkoną, pro langą pateko į muziejų ir grasino darbuotojams.
Vagys pabėgo motoroleriais su aštuoniais brangiais papuošalais, priklausiusiais buvusioms karalienėms ir imperatorėms – tiaromis, kaklo papuošalais, auskarais ir sagėmis, inkrustuotomis brangakmeniais.
