 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Pradėti nauji tyrimai dėl įsilaužimu į Luvrą įtariamų asmenų

2025-11-01 20:50 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 20:50

Po įsilaužimo į Luvro muziejų Paryžiuje pradėti nauji tyrimai dėl kitų įtariamųjų, šeštadienį pranešė Prancūzijos naujienų agentūra AFP.

Luvro apipėšimas (nuotr. SCANPIX)

Po įsilaužimo į Luvro muziejų Paryžiuje pradėti nauji tyrimai dėl kitų įtariamųjų, šeštadienį pranešė Prancūzijos naujienų agentūra AFP.

REKLAMA
0

Pradėtas tyrimas dėl 38 metų moters, kuri kaltinama prisidėjusi prie organizuotos vagystės ir naryste nusikalstamoje organizacijoje, pranešė AFP platformoje X.

Tyrimas taip pat vykdomas dėl 37 metų vyro, įtariamo organizuota vagyste, rašė transliuotojas „France Info“,  trys kiti trečiadienį suimti asmenys buvo paleisti be tolesnio tyrimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Du vyrai jau sulaikyti praėjusį savaitgalį. Po dalinio prisipažinimo 34 ir 39 metų vyrai suimti Jie įtariami buvę tarp keturių asmenų, įsilaužusių į Luvrą.  Vyksta tolesnis tyrimas.

REKLAMA
REKLAMA

Jei tyrėjai surinks pakankamai įrodymų, bus pradėtas baudžiamasis procesas. Jei ne, tyrimas gali būti nutrauktas.

REKLAMA

Spalio 19 d. kelių asmenų įvykdytas apiplėšimas sulaukė tarptautinio dėmesio. Kaukėti asmenys šalia muziejaus pastatė sunkvežimį su kėlimo platforma. Du laukė gatvėje ant motorolerių, o kiti du kėlimo platforma pasiekė pirmojo aukšto balkoną, pro langą pateko į muziejų ir grasino darbuotojams. 

Vagys pabėgo motoroleriais su aštuoniais brangiais papuošalais, priklausiusiais buvusioms karalienėms ir imperatorėms – tiaromis, kaklo papuošalais, auskarais ir sagėmis, inkrustuotomis brangakmeniais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Suma tikrai įspūdinga“: Prancūzija įvertino iš Luvro pavogtų papuošalų vertę (nuotr. SCANPIX)
Vienas iš įtariamųjų brangenybių vagyste iš Luvro paleistas nepareiškus kaltinimų (2)
„Suma tikrai įspūdinga“: Prancūzija įvertino iš Luvro pavogtų papuošalų vertę (nuotr. SCANPIX)
„Suma tikrai įspūdinga“: Prancūzija įvertino iš Luvro pavogtų papuošalų vertę (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų