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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prabilo ES: apie sąsajas tarp melagingų pranešimų apie bombas lėktuvuose kalbėti dar per anksti

2026-11-05 16:28 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 16:28
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Europos Sąjunga (ES) ketvirtadienį pareiškė, kad kol kas neaišku, ar virtinė melagingų pranešimų apie bombas Europos lėktuvuose yra tarpusavyje susiję, ir pabrėžė atidžiai stebinti įvykius kartu su nacionalinėmis institucijomis.

Lėktuvas EPA

Europos Sąjunga (ES) ketvirtadienį pareiškė, kad kol kas neaišku, ar virtinė melagingų pranešimų apie bombas Europos lėktuvuose yra tarpusavyje susiję, ir pabrėžė atidžiai stebinti įvykius kartu su nacionalinėmis institucijomis.

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„Bet kokie grasinimai civiliams yra nepriimtini“, – socialiniame tinkle „X“ parašė transporto eurokomisaras Apostolas Cicikostas, pridūręs, kad „dar per anksti daryti išvadas, ar šie pranešimai apie incidentus yra susiję“.

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Graikijos oro bendrovė „Aegean Airlines“ ketvirtadienį patvirtino, kad buvo gauti pranešimai apie sprogmenis dviejuose iš jos skrydžių, tačiau šie pranešimai, kaip paaiškėjo, buvo melagingi.

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Oro vežėja pranešime nurodė, kad grasinimų susprogdinti bombas taikiniu tapo skrydis A3552 iš Salonikų į Milaną ir skrydis A3860 iš Atėnų į Vieną.

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Oro bendrovė teigė, kad buvo įgyvendinti visi saugumo protokolai, o orlaiviai iš Milano bei Vienos išskrido po to, kai buvo patvirtinta, kad grėsmės yra „nepagrįstos“.

„Mūsų keleivių ir įgulos saugumas yra ir toliau bus mūsų didžiausias prioritetas“, – teigiama pranešime.

Tuo metu Didžiosios Britanijos transporto sekretorė pareiškė, kad nuo „piktavališkų melagingų grasinimų“ nukentėjo skrydžiai visoje Europoje.

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Heidi Alexander žiniasklaidai sakė, kad „buvo sutrikdyta nedidelė dalis skrydžių visoje Europoje“.

Ji teigė, kad yra „nustatyti procesai, kaip elgtis su melagingais ir piktavališkais grasinimais, o būtent tokie ir buvo šie grasinimai“.

Ji nepateikė informacijos apie tai, kokios yra nustatytos procedūros.

„Aer Lingus“ lėktuvas pakeliui iš Dublino į Romą buvo nukreiptas į vakarų Prancūziją ir vėliau buvo matyti po apsiniaukusiu dangumi stovintis perone karinėje oro bazėje Evrė mieste.

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Šalia stovėjo Raudonojo Kryžiaus automobilis, tačiau prie lėktuvo nebuvo matyti jokios veiklos. Bazę juosia metalinė tvora, o pašaliečiams įeiti draudžiama.

Neaišku, kur laikomi keleiviai ir įgula, kol sprogmenų ekspertai tikrina lėktuvą.

Lėktuvuose nebuvo rasta nieko įtartino

Tuo metu Suomijos oro vežėja „Finnair“ pranešė, kad ketvirtadienį nepagrįstų arba melagingų grasinimų susprogdinti bombas taikiniu tapo du jos skrydžiai – AY1761 iš Helsinkio į Romą ir AY1471 iš Helsinkio į Vieną.

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„Abu skrydžiai saugiai nusileido paskirties vietose, o keleiviai išlipo iš lėktuvų“, – teigiama pranešime.

Lėktuvuose nebuvo rasta nieko įtartino, pridūrė bendrovė.

Orlaivis, skridęs į Romą, buvo patikrintas ir išskris atgal į Helsinkį, o į Vieną atskridęs lėktuvas „po patikrinimo vėl įprasta tvarka vykdys skrydžius“.

Čekijoje į Prahos Vąclavo Havelo oro uostą buvo išsiųsta policija, kad pasirengtų keturių lėktuvų nusileidimui po to, kai buvo gauti pranešimai apie sprogmenis šiuose orlaiviuose. Policija tuomet patikino, kad „imtasi visų būtinų saugumo priemonių“.

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Vėliau policija pranešė, kad apžiūrėjus Prahoje nusileidusius lėktuvus nebuvo rasta nieko įtartino. Ji nepateikė detalių apie tai, iš kur atskrido šie orlaiviai.

Tai buvo jau trečia diena šią savaitę, kai grasinimai susprogdinti bombas trikdė oro eismą virš Europos. Antradienį tokie pranešimai palietė apie dešimt skrydžių.

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