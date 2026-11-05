Europoje – vėl sąmyšis: pranešimai apie sprogmenis sutrikdė bent 12 skrydžių

Kelis lėktuvus lydėjo naikintuvai, o mažiausiai du skrydžiai buvo nukreipti kitur.
„Finnair“ lėktuvą, skridusį iš Helsinkio į Romą, ir „Wizz Air“ orlaivį iš Milano į Varšuvą paveikė melagingi pranešimai apie bombas.
Dėl to „Wizz Air“ lėktuvas buvo nukreiptas į Vieną.
Helsinkio–Romos reisą iki Italijos sostinės lydėjo naikintuvas, o nusileidusį lėktuvą patikrino išminuotojai, naujienų agentūrai AFP sakė oro uosto atstovas.
„Wizz Air“ pareiškime nurodė, kad „lėktuvas nukreiptas laikantis nustatytų saugumo protokolų ir procedūrų“.
Prancūzijos pareigūnai pranešė, kad ketvirtadienį dėl įtariamos bombos grėsmės į Prancūziją taip pat buvo nukreiptas iš Dublino į Romą skridęs lėktuvas, kurį lydėjo kariniai orlaiviai.
Remiantis skrydžių stebėjimo svetaine „Flight Radar“, nukreiptas lėktuvas priklauso „Aer Lingus“ orlaivių parkui.
Tai buvo jau trečia diena šią savaitę, kai grasinimai susprogdinti bombas trikdė oro eismą virš Europos. Antradienį tokie pranešimai palietė apie dešimt skrydžių.
Šie grasinimai, pasirodę esą melagingi, privertė uždaryti Varšuvos oro uostą ir pasitelkti Italijos karinių oro pajėgų naikintuvus skrydžių saugumui užtikrinti.
Pirmadienį po grasinimo susprogdinti bombą buvo nukreiptas ir skubiai Budapešte nutupdytas „Wizz Air“ lėktuvas, skridęs iš Londono Lutono oro uosto į Sofiją.
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