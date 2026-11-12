Portugalija ruošėsi blogiausiam, uždarė mokyklas: audra pateikė staigmeną

Nors meteorologai prognozavo, kad Pirėnų pusiasalyje esančią šalį talžys vėjai, siekiantys iki 140 km/val. greitį, galiausiai stipriausi užfiksuoti vėjo gūsiai nesiekė 100 km/val.
Audra nesmogė taip stipriai, kaip bijota
Vis dėlto per audrą vienas žmogus buvo sužeistas, o keturi žmonės evakuoti, spaudos konferencijoje pranešė šalies civilinės saugos tarnybos vadovas Mario Silvestre. Taip pat užfiksuota potvynių ir virtusių medžių.
Audra Charles Portugaliją užklupo praėjus keliems mėnesiams po šešių iš eilės audrų, siautusių nuo sausio 22 d. iki vasario 16 d.; per jas, valdžios institucijų duomenimis, žuvo mažiausiai septyni žmonės. Kai kurios Portugalijos žiniasklaidos priemonės nurodė didesnį aukų skaičių – beveik 20 žmonių, žuvusių dėl tiesioginių ar netiesioginių audrų padarinių.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.