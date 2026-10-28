Audra Lietuvoje sukėlė rekordinius nuostolius – padaryta žalos už 6,5 mln. eurų ir 8,6 tūkst. atvejų

Klientams bendrovė atlygins apie 6,5 mln. eurų nuostolių, BNS pranešė „Lietuvos draudimas“.
Vien būsto žalų skaičius siekia apie 8 tūkst., o bendra šių nuostolių suma – apie 5,3 mln. eurų, pranešė įmonė.
„Didžiausią šių metų vasaros audrą labiausiai išskiria krentančių medžių ir šakų padaryti nuostoliai. Tarp didžiausių žalų – apgadinti gyvenamųjų namų stogai ir kitos pastatų konstrukcijos“, – pranešime sakė įmonės Žalų departamento direktorius Artūras Juodeikis.
Anot bendrovės, daug žalų būstui fiksuota dar iki vasaros – vien pirmąjį metų ketvirtį užregistruota 12,9 tūkst. žalų – 73 proc. daugiau nei prieš metus, o išmokų suma siekė 15 mln. eurų.
Pasak A. Juodeikio, šiuos nuostolius lėmė gausus sniegas, kuris dėl užtrukusio šaltojo periodo ilgam nugulė ant stogų paviršių, šiltnamių, pavėsinių ir kitų smulkių statinių.
Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusi audra buvo stipriausia pagal nuo 1970 metų. Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkst. klientų.