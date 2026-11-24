Argentiniečių kardinolo Victoro Manuelio Fernándezo knygoje „Asmeninis popiežiaus Pranciškaus dienoraštis“ pateikiamos ištraukos iš 1992–2024 m. Jorge Bergoglio rašyto dienoraščio. Jame atsiskleidžia jo rūpesčiai, apgailestavimai ir savikritika, taip pat didžiulis žmogiškumas ir tikėjimas.
Popiežius Pranciškus savo dienoraštyje atskleidė matęs velnią
Vatikano Tikėjimo mokymo dikasterijai vadovaujantis V. M. Fernándezas sakė, kad Pranciškus paprašė jo padėti paskelbti pasauliui mintis, užrašytas dienoraštyje juodo plastiko viršeliais.
Po Pranciškaus mirties praėjusiais metais V. M. Fernándezas išreiškė susirūpinimą naujajam popiežiui Leonui XIV, kad knyga gali likti „pamiršta kokiame nors sandėliuke“. Jam buvo leista paskelbti dienoraščio ištraukas, pažymint, kad „jo (Pranciškaus) širdyje glūdintys dvasiniai rūpesčiai yra labai aiškūs ir gali mums būti naudingi“.
Vienas įdomiausių atradimų Pranciškaus dienoraštyje – jo pasakojimas apie tai, kad būdamas Buenos Airių arkivyskupu tris kartus matė velnią – „iš automobilio, kai važiavau namo, ir per mišias chore“, o dar kartą jį išvydo Romoje po apsilankymo Čilėje.
„Supratau, kad demonas įžūliai slankioja aplinkui ir klastingai tyko“, – 2021 m. sausio 24 d. dienoraštyje rašė Pranciškus. Tai nurodoma išankstinėje knygos versijoje prancūzų kalba, kurią išleido leidykla „Albin Michel“ ir su kuria susipažino AFP.
Pranciškus rašė prisimenantis tris epizodus, „kai esu tikras, kad jis iš tikrųjų pasirodė fiziniu pavidalu“.
„Maždaug prieš 15 metų. Mačiau jį pro automobilio langą. Niekada nepamiršiu jo grėsmingų ir kartu viliojančių akių“, – rašė jis.
Per antrąjį epizodą, įvykusį karmelitų koplyčioje, Pranciškus rašė: „Jis žvelgė į mane liepsnojančiomis akimis. Niekada nepamiršiu to žvilgsnio – jis buvo dar stipresnis už tą ankstesnį. Tos akys buvo tarsi ugnies blyksniai.“
Trečiasis epizodas įvyko per susitikimą Romoje po vizito Čilėje.
„Mačiau jį ir girdėjau jo balsą – triumfuojantį, viską užvaldantį... Negaliu pamiršti galingo, užkimusio jo balso“, – rašė jis, pridurdamas, kad „Viešpats suteikė man galimybę išsilaisvinti iš šių susidūrimų“.
2018 m. birželio 7 d. Pranciškus taip pat atskleidė, kad ankstesnę naktį, ruošdamasis miegoti, „išvydo pragaro vartus“.
„Pagoniškas gundymas visa savo jėga. Kurį laiką stebėjau, ir tai mane išgąsdino“, – rašė jis, pridurdamas, kad „paėmė rožinį kaip ginklą“.
„Pavojinga artintis prie pragaro vartų, nes iš jų gali išsiveržti liepsnos ir sudeginti“, – rašė jis.
Savikritika
Visame dienoraštyje Pranciškus nevengia savęs kritikuoti – dėl kartais jį apimdavusių „paniekos, pavydo, išdidumo jausmų“ ar dėl to, kad gatvėje ignoravo į jį besikreipusį girtą vyrą, nes „norėjau pasivaikščioti tyloje ir ramybėje“.
„Arogantiškas, savimi patenkintas, ciniškas Jorge, kuris pats sau meluoja“, – taip 2022 m. gruodžio 30 d. save apibūdino popiežius Pranciškus.
2017 m. sausio 15 d. jis prisipažino, kad „pastarąsias tris ar keturias dienas buvau labai piktas ir susierzinęs“.
Nors popiežius Pranciškus pasižymėjo charizma, jis taip pat turėjo stiprų charakterį. Kartais Katalikų Bažnyčios valdymo institucijoje – Kurijoje – jis buvo kritikuojamas dėl autoritarinio valdymo stiliaus.
Dienoraštyje nuolat pabrėžiama gailestingumo tema. „Žvelgdamas atgal supratau, kiek daug žalos esu padaręs per savo gyvenimą. Kaip man reikia Viešpaties gailestingumo!“ – 1997 m. sausio 5 d. rašė jis.
Gyvenimo pabaiga
Popiežius Pranciškus, regis, nerimavo, kad jo dienos Žemėje gali būti netrukus suskaičiuotos. Jis išgyveno dėl senėjimo ir būtinybės „su tuo susitaikyti“.
1996 m., būdamas 60 metų, beveik trys dešimtmečiai iki mirties, jis rašė: „Noriu per tą trumpą man likusį laiką nuveikti ką nors gero ir tikiuosi būti geras. Kiek daug laiko iššvaistyta, kiek daug žalos padaryta!“
2001 m. jis rašė, kad „65 metų amžius verčia mane galvoti apie pabaigą. Jau pradedu skaičiuoti likusį laiką“.
Šie nuogąstavimai neišnyko net ir jam tapus popiežiumi 2013 m. Pranciškus 2016 m. balandžio 9 d. rašė, kad „velnio išpuoliai įvairiomis formomis padažnėjo... Ar tai ženklas, kad laikas senka ir jis nenori pralaimėti?“
Dienoraštyje yra 86 puslapiai, parašyti iki jo išrinkimo popiežiumi 2013 m., ir dar 55 puslapiai – po išrinkimo.
Vienas trumpiausių, bet kartu labiausiai jaudinančių įrašų dienoraštyje datuotas 2013 m. liepos 21 d.: „Kovo 13 d. mane išrinko popiežiumi.“
Pranciškus mirė 2025 m. balandžio 21 d.
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