Policija: rastas Ispanijoje dingęs Picasso paveikslas

1919 m. guašu ir pieštuku atliktas kūrinys „Natiurmortas su gitara“, įvertintas maždaug 600 tūkst. eurų, dingo spalio pradžioje, vežamas iš Madrido į pietinį Granados miestą.
Meno kūrinys iš privačios kolekcijos Ispanijos sostinėje turėjo būti eksponuojamas naujoje „CajaGranada“ fondo parodoje. Tačiau spalio 6 d. išpakavus sunkvežimio atvežtus darbus kuratorius pastebėjo, kad trūksta P. Picasso paveikslo.
Visi sunkvežimiu atvežti daiktai buvo stebimi vaizdo kameromis nuo jų atvykimo prieš tris dienas, sakoma „CajaGranada“ fondo pranešime.
Apie dingusį paveikslą buvo pranešta policijai. Penktadienį policija patvirtino, kad kūrinys rastas, bet neatskleidė, kur.
„Pirminiai tyrimai rodo, kad galbūt paveikslas nebuvo pakrautas į sunkvežimį“, – sakoma Nacionalinės policijos pranešime. Policija paskelbė savo mokslinių ekspertų, tyrinėjančių pakuotę su rastu kūriniu, nuotraukas.
Fondas pareiškė viltį, kad „Natiurmortas su gitara“ vis tiek bus eksponuojamas spalio 9 d. atidarytoje ir iki sausio 11 d. veiksiančioje parodoje.
Vagys dažnai taikosi į P. Picasso darbus dėl jų didelės vertės. Neseniai du jo paveikslai buvo parduoti aukcione už daugiau nei 140 mln. dolerių.
1976 m. iš Popiežių rūmų Avinjone, Prancūzijoje, buvo pavogta daugiau nei 100 P. Picasso darbų. Visi kūriniai galiausiai buvo surasti.
1881 m. Malagoje gimęs ir 1973 m. miręs P. Picasso laikomas vienu įtakingiausių XX a. menininkų.
