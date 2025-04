Policija oro uoste pasitiko „Ryanair“ skridusią porą, kai ši negalėjo susimokėti už užkandžius

55-erių metų Ann-Marie Murray kovo 28 d. keliavo iš Tenerifės (Ispanija) į Bristolio oro uostą (Didžioji Britanija), tačiau jos noras nusipirkti traškučių, vandens ir „Coca Cola“ pasisuko visai kita linkme, rašoma „Daily Mail“.

Būsto asociacijos darbuotoja su partneriu grįžo iš Kanarų salų po keturias naktis trukusių atostogų, kurių metu šventė savo gimtadienį.

Tačiau ji pasakojo, kad kelionė tapo sugadinta, kai, kaip ji manė, nieko blogo negalintis nulemti sprendimas pradėti valgyti „Pringles“, kol nebuvo atliktas mokėjimas, virto chaosu.

A. Murray negalėjo apmokėti 7 svarų sterlingų (apie 8 eurų) sąskaitos, nes kortelės aparatas sugedo, o ji neturėjo su savimi grynųjų pinigų.

Dėl šios priežasties „Ryanair“ įgula iškvietė policiją, o trys pareigūnai, lėktuvui nusileidus Bristolyje, įsiveržė į lėktuvą ir įsodino A. Murray į savo mikroautobusą. Pasak moters, pareigūnai šį incidentą pavadino „juokingu“.

A British couple were kicked off a Ryanair flight and met by police over a failed $9 in-flight snack payment - all for a Coke, a bottle of water and some Pringles.

Ann-Marie Murray, 55, and her partner were flying from Tenerife to Bristol on March 28 when their Barclays card… pic.twitter.com/H57ikqPC67

