Po Ukrainos dronų smūgio – sulaikymai Rusijoje dėl vaizdo įrašo „TikTok“ tinkle

Apie tai pranešė britų portalas BBC.

Minimame vaizdo įraše, paskelbtame socialiniame tinkle „TikTok“ matyti, kaip trijulė repuoja pagal vieną rusų dainą, o fone dega „Rosneft-Kubannefteprodukt“ objektas.

🤔🇷🇺 Two women in Russia were arrested after recording a TikTok in front of the burning oil depot in Sochi's Adler district, Russia's Krasnodar Krai.



Russians...🤡 pic.twitter.com/AC1tUNmpVP

