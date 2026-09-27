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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Po sniego lavinos dingo 10 alpinistų

2026-09-27 12:04 / šaltinis: ELTA
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2026-09-27 12:04
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Mažiausiai 10 vietos alpinistų ir gidų laikomi dingusiais po to, kai ankstų sekmadienio rytą sniego lavina užgriuvo centrinėje Nepalo dalyje esančio Himlungo kalno bazinę stovyklą, pranešė ekspedicijos organizatorius.

Himlungo kalnas (nuotr. Wikipedia)

Mažiausiai 10 vietos alpinistų ir gidų laikomi dingusiais po to, kai ankstų sekmadienio rytą sniego lavina užgriuvo centrinėje Nepalo dalyje esančio Himlungo kalno bazinę stovyklą, pranešė ekspedicijos organizatorius.

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Prie sienos su Tibetu esančio 7 126 metrų aukščio Himlungo kalno apylinkėse prieš laviną kelias dienas smarkiai snigo.

Du sraigtasparniai ir paieškos bei gelbėjimo komanda yra pasirengę pradėti operaciją, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų kol kas negali išvykti, AFP sakė Bibhuti Chandas Thakuras iš kelionių ir ekspedicijų agentūros „Himalaya Holidays Trekking“.

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„Pranešta, kad dingo aštuoni mūsų ekspedicijos komandos nariai ir dar du kitos bendrovės komandos nariai“, – sakė B. Ch. Thakuras ir pridūrė, kad visi dingusieji yra nepaliečiai.

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Nepale yra aštuonios iš 14 aukščiausių pasaulio viršukalnių, o į šalies kalnus plūstantys užsienio alpinistai yra svarbus pajamų šaltinis šiai daugiausia kaimiškai valstybei.

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Nepalas šiam rudens alpinizmo sezonui išdavė daugiau kaip 500 leidimų, daugiausia – kopti į aštuntą pagal aukštį pasaulio kalną Manaslu.

Dėl šią savaitę Manaslu kalne iškritusio gausaus sniego alpinistams teko atšaukti ekspedicijas.

Taip pat buvo sustabdyti žygiai į Dhaulagirio kalnų masyvą.

Kai kuriose Nepalo dalyse nuo ketvirtadienio taip pat smarkiai lyja, liūtys nuplovė kelius ir sukėlė nuošliaužų.

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