Tragiškos šaudynės Pietų Afrikoje: žuvo 17 žmonių, dar 15 sužeista

„Įtariama, kad jie apieškojo kai kuriuos lankytojus ir paėmė jų mobiliuosius telefonus prieš pabėgdami iš įvykio vietos dviem nenustatytais automobiliais“, – pranešė policija.
Incidentas įvyko šeštadienį apie 21.30 val. vietos (22.30 val. Lietuvos) laiku.
Policijos duomenimis, tarp žuvusiųjų buvo 13 vyrų ir keturios moterys.
Šaudynių motyvas kol kas nežinomas. Policija pridūrė, kad prieš pabėgdami įtariamieji padegė du automobilius.
„Policija sutelkė detektyvų komandą ir kitus specializuotus padalinius, kad surastų ir sulaikytų įtariamuosius“, – sakoma policijos pranešime.
Per kitas šaudynes vienoje pasilinksminimo vietoje Keiptauno pakraštyje esančiame miestelyje ankstų sekmadienio rytą užpuolikai nušovė 10 žmonių, o dar 11 sužeidė.
PAR yra paplitę tiek legalūs, tiek nelegalūs šaunamieji ginklai, o šaudynės šalyje įvyksta dažnai. Jas neretai kursto nusikalstamų grupuočių tarpusavio nesutarimai ir neoficialių verslų konkurencija.
Maždaug 62 mln. gyventojų turinčioje šalyje žmogžudysčių rodiklis yra vienas didžiausių pasaulyje – kasdien nužudoma apie 60 žmonių.
Kovą kariuomenė buvo dislokuota Johanesburge, kad padėtų policijai kovoti su išplitusiu nusikalstamumu, kurį prezidentas Cyrilas Ramaphosa yra pavadinęs viena didžiausių grėsmių šaliai.
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