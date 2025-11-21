 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po skandalingo taikos pasiūlymo Trumpas tikina derantis su Ukraina ir Rusija

2025-11-21 18:41 / šaltinis: BNS
2025-11-21 18:41

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė bendradarbiaujantis su Ukraina ir Rusija, kad karas būtų kuo greičiau baigtas.  

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė bendradarbiaujantis su Ukraina ir Rusija, kad karas būtų kuo greičiau baigtas.  

REKLAMA
2

D. Trumpas kalbėjo netrukus po to, kai paskelbė Kyjivą ir jo Europos sąjungininkes pribloškusį taikos planą. 

„Prezidentas Trumpas bendradarbiauja su abiem pusėmis, kad kuo greičiau užbaigtų karą, kuris tęsiasi jau per ilgai ir pareikalavo per daug beprasmių mirčių“, – sakoma naujienų agentūrai AFP atsiųstame Baltųjų rūmų pareigūno pareiškime. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų