Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po rinkimų JAV – svarbi žinia iš Baltųjų rūmų

2026-11-05 16:49 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-05 16:49
Pridėkite kaip šaltinį Google

Baltieji rūmai paskelbė oficialų pareiškimą, kuriame teigiama, kad demokratams nepavyks atšaukti visų prezidento Donaldo Trumpo priimtų sprendimų.

JAV vėliava | EPA nuotr.

Baltieji rūmai paskelbė oficialų pareiškimą, kuriame teigiama, kad demokratams nepavyks atšaukti visų prezidento Donaldo Trumpo priimtų sprendimų.

REKLAMA
0

„Kiekvieną kartą, kai radikalioji kairė, melagingas naujienas skleidžianti žiniasklaida ir nuolatinę paniką keliantys asmenys skelbė prezidento Donaldo Trumpo politinę pabaigą, jie klydo. Klys ir šį kartą“, – teigiama pareiškime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jame tvirtinama, kad per likusius dvejus Trumpo prezidentavimo metus demokratai mėgins panaikinti viską, ką jis nuveikė. Vis dėlto administracija įsitikinusi, kad Demokratų partijos nariams to padaryti nepavyks.

REKLAMA
REKLAMA

Baltieji rūmai tarp Trumpo pasiekimų išskyrė sienų apsaugos stiprinimą, DEI (įvairovės, lygybės ir įtraukties) politikos nutraukimą, energetinę nepriklausomybę, vaikų apsaugą ir keletą kitų sričių.

REKLAMA

„Šios [demokratų – red.] pastangos žlugs. Bandymus surengti jam apkaltą, panaikinti jo darbotvarkę ar atšaukti jo administracijos pasiektus rezultatus ištiks toks pat likimas kaip ir ankstesnius radikaliosios kairės mėginimus – nesėkmė. Prezidentas Trumpas niekada nenustos kovoti“, – apibendrino Baltieji rūmai.

Lapkričio 3 dieną Jungtinėse Valstijose vyko kadencijos vidurio Kongreso rinkimai. Pirminiai rezultatai parodė, kad demokratai iškovojo daugumą tiek Senate, tiek Atstovų Rūmuose. Pats Trumpas pripažino rinkimų rezultatus ir pareiškė esąs pasirengęs bendradarbiauti su demokratais.

REKLAMA
REKLAMA

Rinkimai JAV

Žiniasklaidoje jau pasirodė pranešimų, kad Atstovų Rūmų demokratų lyderis Hakeemas Jeffriesas kolegoms pranešė ketinantis siekti Atstovų Rūmų pirmininko posto.

Taip pat skelbiama, kad naujasis JAV Kongresas darbą pradės sausį. Demokratų įgyta dauguma leis jiems spręsti, kokie klausimai bus teikiami balsuoti. „Reuters“ šaltinių teigimu, vienas iš jų prioritetų – pagalba Ukrainai.

Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad demokratų pergalė iš esmės nieko nepakeis, nes Trumpas ir toliau valdys šalį, apeidamas Kongresą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų