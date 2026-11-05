Po rinkimų JAV – svarbi žinia iš Baltųjų rūmų

„Kiekvieną kartą, kai radikalioji kairė, melagingas naujienas skleidžianti žiniasklaida ir nuolatinę paniką keliantys asmenys skelbė prezidento Donaldo Trumpo politinę pabaigą, jie klydo. Klys ir šį kartą“, – teigiama pareiškime.
Jame tvirtinama, kad per likusius dvejus Trumpo prezidentavimo metus demokratai mėgins panaikinti viską, ką jis nuveikė. Vis dėlto administracija įsitikinusi, kad Demokratų partijos nariams to padaryti nepavyks.
Baltieji rūmai tarp Trumpo pasiekimų išskyrė sienų apsaugos stiprinimą, DEI (įvairovės, lygybės ir įtraukties) politikos nutraukimą, energetinę nepriklausomybę, vaikų apsaugą ir keletą kitų sričių.
„Šios [demokratų – red.] pastangos žlugs. Bandymus surengti jam apkaltą, panaikinti jo darbotvarkę ar atšaukti jo administracijos pasiektus rezultatus ištiks toks pat likimas kaip ir ankstesnius radikaliosios kairės mėginimus – nesėkmė. Prezidentas Trumpas niekada nenustos kovoti“, – apibendrino Baltieji rūmai.
Lapkričio 3 dieną Jungtinėse Valstijose vyko kadencijos vidurio Kongreso rinkimai. Pirminiai rezultatai parodė, kad demokratai iškovojo daugumą tiek Senate, tiek Atstovų Rūmuose. Pats Trumpas pripažino rinkimų rezultatus ir pareiškė esąs pasirengęs bendradarbiauti su demokratais.
Rinkimai JAV
Žiniasklaidoje jau pasirodė pranešimų, kad Atstovų Rūmų demokratų lyderis Hakeemas Jeffriesas kolegoms pranešė ketinantis siekti Atstovų Rūmų pirmininko posto.
Taip pat skelbiama, kad naujasis JAV Kongresas darbą pradės sausį. Demokratų įgyta dauguma leis jiems spręsti, kokie klausimai bus teikiami balsuoti. „Reuters“ šaltinių teigimu, vienas iš jų prioritetų – pagalba Ukrainai.
Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad demokratų pergalė iš esmės nieko nepakeis, nes Trumpas ir toliau valdys šalį, apeidamas Kongresą.
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