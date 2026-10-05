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Po įtariamo teroristinio plano – JAV sprendimas: išskraidino bombonešius iš Jungtinės Karalystės

2026-10-05 07:18 / šaltinis: ELTA
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2026-10-05 07:18
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Po įtariamo teroristinio plano Glosteršyre esančioje Karališkųjų oro pajėgų (RAF) Ferfordo bazėje JAV oro pajėgos iš jos išskraidino visus savo bombonešius.

JAV vėliava (nuotr. Josvydo Elinsko)

Po įtariamo teroristinio plano Glosteršyre esančioje Karališkųjų oro pajėgų (RAF) Ferfordo bazėje JAV oro pajėgos iš jos išskraidino visus savo bombonešius.

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Bombonešiai grąžinti į nuolatines bazes Jungtinėse Valstijose. Orlaivių stebėjimo svetainių duomenimis, bombonešiai B-1 išskrido iš Ferfordo bazės sekmadienį.

Šeštadienį kovos su terorizmu policija (CTP) pranešė, kad šeštas vyras, sulaikytas dėl įvykių Ferfordo bazėje, buvo paleistas už užstatą.

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25 metų vyras, turintis Jungtinės Karalystės ir Irano pilietybes, buvo sulaikytas dėl įtarimų, kad rengė teroro aktus, pagal 2006 m. Terorizmo įstatymo 5 straipsnį.

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Penki maždaug 25 metų Jungtinės Karalystės piliečiai buvo sulaikyti dėl įtarimų nusikaltimais, susijusiais su sprogmenimis ir terorizmu, bet vėliau paleisti už užstatą.

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Praėjusį savaitgalį netoli karinės bazės buvo pastebėti trys įtartini furgonai.

CTP vyresnioji nacionalinė koordinatorė Vicki Evans anksčiau sakė, kad tyrimas yra itin sudėtingas, o specialistų grupės tiria daugybę tyrimo krypčių.

„Kaip jau aiškiai sakėme, tiriame visas galimas versijas, įskaitant galimą užsienio valstybės dalyvavimą“, – pridūrė ji.

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Pasak ministro pirmininko Andy Burnhamo, yra rimtų požymių, kad prie šio incidento prisidėjo Iranas.

Pastaraisiais mėnesiais RAF Ferfordo baze naudojosi JAV bombonešiai, buvusiam ministrui pirmininkui Keirui Starmeriui leidus Vašingtonui per karą Artimuosiuose Rytuose naudoti Jungtinės Karalystės bazes gynybiniams smūgiams prieš Teheraną.

Kovos su terorizmu policija pranešė, kad saugumo pavojų sukėlusiuose furgonuose sprogstamųjų įtaisų neaptikta.

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