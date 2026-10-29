Po išvykimo į JAV Bolsonaro pasiskelbė Brazilijos lyderiu ir apkaltino rinkimus klastojimu

Tokį pareiškimą socialiniame tinkle „X“ jis paskelbė po to, kai, nepaisydamas draudimo išvykti iš Brazilijos, išvyko į Majamį, kur atvyko trečiadienį.
Iš pradžių jis pasiskelbė „tikruoju išrinktuoju prezidentu“, tačiau vėliau šį pareiškimą pakeitė kitu, kuriame save vadino „Brazilijos lyderiu“. Pirminė formuluotė galėjo sukelti jam teisinių problemų Brazilijoje.
Pareiškime F. Bolsonaro teigė, kad įvyko „pasibjaurėtinas rinkimų rezultatų klastojimas“. Jis tvirtino, kad dabartinis prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva sekmadienio rinkimus laimėjo tik padedamas korumpuotos teismų sistemos.
Todėl jis pareiškė iš užsienio vadovausiantis kovai už demokratiją šioje Pietų Amerikos valstybėje. Pasak jo, jis sieksiąs neleisti L. da Silvai įtvirtinti Brazilijoje „diktatūrinio režimo“.
„Aš nepabėgau iš Brazilijos. Išvykau dėl Brazilijos“, – rašė jis pareiškime.
„Man nėra išduotas arešto orderis, nes nepadariau jokio nusikaltimo. Vyksta tik politiškai motyvuota raganų medžioklė“, – pridūrė jis.
F. Bolsonaro yra senatorius ir vyriausiasis buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus. Jo tėvas už mėginimą įvykdyti valstybės perversmą nuteistas kalėti 27 metus.
Televizijos kadruose matyti, kaip jaunesnysis Bolsonaro su žmona Fernanda ir dukterimis Carolina bei Luiza išlipa iš privataus lėktuvo Majamio oro uoste.
JAV valstybės departamentas buvo pranešęs, kad F. Bolsonaro ir jo šeimos nariams išduos vizas, leisiančias jiems atvykti į šalį.
Pareiškime F. Bolsonaro padėkojo Argentinos prezidentui Javierui Milei ir JAV prezidentui Donaldui Trumpui. Argentinos imigracijos institucijų teigimu, prieš sėsdamas į privatų lėktuvą, skridusį į Ekvadorą, F. Bolsonaro keliavo per Argentiną. Vėliau jis, kaip pranešama, išvyko į Majamį.
Draudimas F. Bolsonaro išvykti iš šalies buvo nustatytas atliekant ikiteisminį tyrimą dėl dešiniųjų politiko veiklos byloje, susijusioje su įtariamu pinigų plovimu. F. Bolsonaro neigia padaręs kokių nors pažeidimų.
Rinkimų institucijų duomenimis, sekmadienio antrajame rinkimų ture F. Bolsonaro surinko 48,2 proc. balsų ir pralaimėjo L. da Silvai, už kurį balsavo 51,8 proc. rinkėjų. F. Bolsonaro dešiniųjų partija pripažino L. da Silvos pergalę.
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