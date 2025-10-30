Planavo išpuolius prieš ES šalį, veikė Maskvos paliepimu: vyras siunčiamas kalėti už diversijų planavimą

Įtariamasis, vardu Dieteris Schmidtas, buvo pripažintas kaltu dėl pagalbos planuojant išpuolius prieš geležinkelio linijas ir karinę infrastruktūrą Vokietijoje, kaip teigiama, Rusijos žvalgybos tarnybų nurodymu.
Vokiečių institucijos nuo rusų invazijos į Ukrainą 2022-aisiais ne kartą reiškė susirūpinimą dėl tokių agentų, kurie, kaip manoma, yra verbuojami per socialinius tinklus, kad atliktų užduotis, pavyzdžiui, fotografuotų strateginius objektus.
Prokurorai apkaltino D. Schmidtą ieškojus potencialių atakuotinų objektų, įskaitant JAV karines bazes, krovimo stotį ir įrankių gamybos įmonę.
Įtariama, kad jis darė objektų nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos perdavė Rusijos žvalgybos kontaktiniam asmeniui.
„Padarėme išvadą, kad kaltinimai iš esmės yra tikslūs“, – skelbdamas nuosprendį sakė pirmininkaujantis teisėjas Jochenas Boeslis.
D. Schmidtas neigė visus jam pateiktus kaltinimus. Tačiau jis taip pat buvo pripažintas kaltu dėl narystės užsienio teroristinėje organizacijoje – apsišaukėliškoje „Donecko liaudies respublikoje“, Rytų Ukrainoje veikiančioje prorusiškoje sukarintoje grupuotėje.
Teigiama, kad kaltinamasis aktyviai veikė organizacijoje 2014–2016 metais, kai užmezgė ryšius su savo bendrininku iš Rusijos žvalgybos.
Dar dviem dvigubą Vokietijos ir Rusijos pilietybę turintiems asmenims, Alexander'ui J. (Aleksandrui J.), ir Alexui D. (Aleksui D.), kurie palaikė jo veiklą užsienio žvalgybos tarnybos vardu, buvo skirtos lygtinės bausmės atitinkamai metams ir pusmečiui.
Anot laikraščio „Sueddeutsche Zeitung“, D. Schmidtas gimė 1984-aisiais Sibire, o 1998-aisiais su šeima atvyko į Vokietiją.
Po sulaikymo pirmieji jo žodžiai buvo, kad jis norėtų Rusijos konsulinių pareigūnų apsilankymo, pranešė laikraštis.
Prokurorai nurodė, kad nuo 2023 metų spalio su Rusijos žvalgybos agentūra jis keitėsi informacija apie galimas diversijos operacijas Vokietijoje.
Hibridinio karo ženklai
Teigiama, kad operacijomis siekta pakenkti Vokietijos paramai Ukrainai.
D. Schmidtas pareiškė norintis vykdyti atakas – sprogdinimus ir padegimus – prieš kariuomenės naudojamą infrastruktūrą ir pramonės objektus, teigė prokurorai.
Berlynas jau kurį laiką perspėja apie Rusijos diversijos pavojų ir kaltina Maskvą kurstant hibridinį karą – daugiausia nekonvencines priemones, kurios gali apimti diversiją, dezinformacijos kampanijas ir kitas destruktyvias atakas.
Teismas Frankfurte ketvirtadienį paskelbė, kad dar trys vyrai – ukrainietis, armėnas ir rusas – nuo gruodžio bus teisiami dėl šnipinėjimo Maskvai.
Jie kaltinami Rusijos žvalgybos tarnybų užsakymu sekę buvusį Ukrainos karį ir rengę galimą nužudymo sąmokslą.
Gegužę trys ukrainiečiai buvo sulaikyti dėl įtariamo diversijos išpuolių prieš prekių transportą Rusijos naudai planavimo.
Be to, manoma, kad žemo rango agentai rengė sąmokslą, kurio metu praėjusių metų liepą sprogo siuntiniai dviejuose DHL logistikos centruose Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Vokietijos vidaus žvalgybos agentūros BfV vadovas Sinanas Selenas rugpjūtį įspėjo, kad „mūsų šalis yra įvairių Rusijos veiksmų taikinys: be žemo lygio agentų, jie vis dažniau apima kibernetines atakas, dezinformaciją ir konkrečius diversijos išpuolius“.
Tokiais veiksmais siekiama sukelti baimę, netikrumą ir nepasitikėjimą demokratija, sakė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!