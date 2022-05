Pirmieji rusų panikos garsai: „Ukrainoje – nauji ginklai, naujai paruošti kariai! Kuo mes juos naikinsime?“

Rusijos Dūmos parlamentaras, gynybos komiteto vicepirmininkas Aleksejus Žuravliovas Kremliaus kontroliuojamo kanalo „Rossija 1“ laidoje tvirtino, kad Rusijai kare Ukrainoje nepakaks turimų pajėgumų. Jo teigimu, dėl to gali tekti imtis branduolinių ginklų.

„[Vakarai] surinko visas savo ginklų atsargas, viską [į Ukrainą] išsiuntė. Bet ką jie daro? Žinote, kad šiuo metu Lenkijos kariniuose centruose [ukrainiečių kariai] apmokomi pagal NATO taisykles ir mokomi naudotis moderniausiais NATO ginklais? Tai kas, manote, [Ukrainoje] bus dislokuota?“ – piktinosi A. Žuravliovas.

Behind all of these nuclear threats and claims that America wouldn't help Europe if Russia decides to nuke it, there's underlying panic about Russia being economically unprepared to keep waging this war. Watch:https://t.co/xPJHwJoHlg pic.twitter.com/pVNpCfjR8X