Neįtikėtinas vaizdo įrašas: „Azov“ karys užfiksavo, kaip prie pat jo smogia raketa

Nežinia, kur ir kada filmuotas šis vaizdo įrašas. Tačiau ant kario uniformos matyti „Azov“ emblema. Panašu, kad karys guli apkasuose.

Vaizdo įrašo pradžioje jis trumpai pasikalba per raciją, o tuomet matyti, kaip jis išgirsta atskriejančią raketą, kuri smogia visai šalia jo apkasų, tačiau nepanašu, kad būtų jį sužeidusi. Smūgio jėga tiesiog aptaško karį žemėmis.

Video captures the moment missile strikes right next to a Azov fighter, recording himself pic.twitter.com/n8TQLyLjrT