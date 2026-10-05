Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Pergalės teorija“: NATO ruošia planą, kaip greitai laimėti prieš Rusijos puolimą rytiniame flange

2026-10-05 14:22 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-05 14:22
Pridėkite kaip šaltinį Google

NATO rengia strategiją, kaip pasiekti greitą pergalę atremiant Rusijos puolimą rytiniame flange, rašo „Bloomberg“.

NATO rengia strategiją, kaip pasiekti greitą pergalę atremiant Rusijos puolimą rytiniame flange, rašo „Bloomberg“.

REKLAMA
8

Ypatingas dėmėsys skiriamas naujų gynybos technologijų, tokių kaip dronai ir dirbtinis intelektas, integravimui į tradicines ginkluotąsias pajėgas.

NATO turėtų pristatyti „Pergalės teoriją“

Dokumentas pavadintas „Pergalės teorija“, jo versiją matė „Bloomberg“. Skelbiama, kad dokumentą NATO vadas Europoje generolas Alexusas Grynkewichius turėtų pristatyti Lenkijoje spalio 12 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Leidiniui komentavę aukšti pareigūnai ir diplomatai sako, kad dokumentu siekiama paaiškinti, kaip Aljansas elgtųsi galimo įsiveržimo į NATO teritoriją atveju. Pastaruoju metu išaugo nerimas, kad Maskva svarsto tokius veiksmus.

REKLAMA
REKLAMA

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte neseniai pareiškė, kad nėra požymių, jog Rusija ruoštųsi konvenciniam puolimui prieš Aljansą, tačiau Europa turėtų būti pasirengusi ilgalaikiams hibridiniams išpuoliams.

REKLAMA

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

A. Grynkewichiaus atstovas spaudai pulkininkas Martinas O’Donnellas atsisakė aptarti plano detales, tačiau pabrėžė, kad aljansas yra „grynai gynybinis“.

„NATO vyriausiojo vado Europoje pergalės teorija yra paprasta: išlaikyti NATO pranašumą“, – komentare sakė M. O’Donnell.

„Atsižvelgiant į nestabilią ir sudėtingą pasaulinę saugumo padėtį, turime jau dabar sudaryti sąlygas, kurios atgrasytų nuo agresijos, o prireikus – leistų laimėti, jei būtume užpulti“, – cituojamas jis.

REKLAMA
REKLAMA

Nors bendrosios NATO karo veiksmų principų gairės yra žinomos, atvirai apie jas kalbama retai. Šia iniciatyva esą siekiama nuraminti visuomenę dėl NATO pasirengimo ir kartu pateikti konkretesnį vaizdą, kas slypi už padidintų gynybos išlaidų.

Šis dokumentas taip pat skirtas sąjungininkams paaiškinti, kaip NATO integruotų tradicinius ginklus su naujais pajėgumais, atsiradusiais po 2022 m. Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, bei paskatinti didesnes investicijas į gynybą ir geresnį pasirengimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Strategijoje pabrėžiamas NATO gynybinis pobūdis ir būtinybė vengti netyčinių provokacijų, tuo pačiu aiškiai nurodant poreikį kolektyviai kovoti su hibridinėmis grėsmėmis kaip atgrasymo dalį. Strategijoje teigiama, kad, demonstruodama pasirengimą, NATO nori, jog priešas padarytų išvadą, jog jis negali laimėti.

Tačiau jei NATO būtų užpulta, ji sustabdytų įsiveržimą, pasitelkdama sausumos pajėgas ir kitus išteklius iš NATO Rytų flango atgrasymo iniciatyvos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų