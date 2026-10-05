„Pergalės teorija“: NATO ruošia planą, kaip greitai laimėti prieš Rusijos puolimą rytiniame flange

Ypatingas dėmėsys skiriamas naujų gynybos technologijų, tokių kaip dronai ir dirbtinis intelektas, integravimui į tradicines ginkluotąsias pajėgas.
NATO turėtų pristatyti „Pergalės teoriją“
Dokumentas pavadintas „Pergalės teorija“, jo versiją matė „Bloomberg“. Skelbiama, kad dokumentą NATO vadas Europoje generolas Alexusas Grynkewichius turėtų pristatyti Lenkijoje spalio 12 d.
Leidiniui komentavę aukšti pareigūnai ir diplomatai sako, kad dokumentu siekiama paaiškinti, kaip Aljansas elgtųsi galimo įsiveržimo į NATO teritoriją atveju. Pastaruoju metu išaugo nerimas, kad Maskva svarsto tokius veiksmus.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte neseniai pareiškė, kad nėra požymių, jog Rusija ruoštųsi konvenciniam puolimui prieš Aljansą, tačiau Europa turėtų būti pasirengusi ilgalaikiams hibridiniams išpuoliams.
A. Grynkewichiaus atstovas spaudai pulkininkas Martinas O’Donnellas atsisakė aptarti plano detales, tačiau pabrėžė, kad aljansas yra „grynai gynybinis“.
„NATO vyriausiojo vado Europoje pergalės teorija yra paprasta: išlaikyti NATO pranašumą“, – komentare sakė M. O’Donnell.
„Atsižvelgiant į nestabilią ir sudėtingą pasaulinę saugumo padėtį, turime jau dabar sudaryti sąlygas, kurios atgrasytų nuo agresijos, o prireikus – leistų laimėti, jei būtume užpulti“, – cituojamas jis.
Nors bendrosios NATO karo veiksmų principų gairės yra žinomos, atvirai apie jas kalbama retai. Šia iniciatyva esą siekiama nuraminti visuomenę dėl NATO pasirengimo ir kartu pateikti konkretesnį vaizdą, kas slypi už padidintų gynybos išlaidų.
Šis dokumentas taip pat skirtas sąjungininkams paaiškinti, kaip NATO integruotų tradicinius ginklus su naujais pajėgumais, atsiradusiais po 2022 m. Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, bei paskatinti didesnes investicijas į gynybą ir geresnį pasirengimą.
Strategijoje pabrėžiamas NATO gynybinis pobūdis ir būtinybė vengti netyčinių provokacijų, tuo pačiu aiškiai nurodant poreikį kolektyviai kovoti su hibridinėmis grėsmėmis kaip atgrasymo dalį. Strategijoje teigiama, kad, demonstruodama pasirengimą, NATO nori, jog priešas padarytų išvadą, jog jis negali laimėti.
Tačiau jei NATO būtų užpulta, ji sustabdytų įsiveržimą, pasitelkdama sausumos pajėgas ir kitus išteklius iš NATO Rytų flango atgrasymo iniciatyvos.
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