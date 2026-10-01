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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Babišo konkretus pažadas: Rusijai užpuolus Baltijos šalis – atsiųsime 2 brigadas

2026-10-01 10:08 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-01 10:08
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Čekijos premjeras Andrejus Babišas atskleidė jau aptaręs konkrečius veiksmus su prezidentu Petru Pavelu Rusijos puolimo prieš NATO šalis atveju. Reto ir politikams nebūdingo atvirumo komentare buvo pažadėtos dvi brigados ginti sąjungininkes valstybes.

Rusijos puolimas (nuotr. MapChart ir tv3.lt) (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (23)

Čekijos premjeras Andrejus Babišas atskleidė jau aptaręs konkrečius veiksmus su prezidentu Petru Pavelu Rusijos puolimo prieš NATO šalis atveju. Reto ir politikams nebūdingo atvirumo komentare buvo pažadėtos dvi brigados ginti sąjungininkes valstybes.

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Rusijos puolimo prieš vieną iš Baltijos šalių atveju Čekija privalo dislokuoti dvi savo mechanizuotąsias brigadas pagal NATO 5-ąjį straipsnį. Apie tai interviu leidiniui „Deník.cz“ pareiškė Čekijos ministras pirmininkas Andrejus Babišas.

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A. Babišas teigė susitikęs su prezidentu P. Pavelu ir aptaręs saugumo situaciją.

„Kalbėjomės labai konkrečiai. Ir, žinoma, jei – neduok Dieve – Rusija užpultų Baltijos šalį, tuomet pagal 5-ąjį straipsnį turėtume dislokuoti dvi savo mechanizuotąsias brigadas iš Prostėjovo ir Taboro“, – sakė ministras pirmininkas.

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A. Babišas pridūrė, kad Čekija yra pasirengusi veikti tokio scenarijaus atveju, tačiau atsisakė atskleisti įslaptinto pobūdžio detales.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Rusijos puolimo atveju – Čekijos parama Baltijos šalims

Šiaurės Atlanto sutarties 5-ajame straipsnyje numatyta, kad vieno sąjungininko užpuolimas laikomas visų užpuolimu. Tačiau jame nenustatomas vienodas karinis atsakas kiekvienai šaliai: kiekviena NATO narė imasi priemonių, kurias laiko būtinomis.

A. Babišo pareiškime patikslinamas karinis įnašas, kurį Prahos valdžia svarsto Rusijos puolimo prieš Baltijos šalis atveju.

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Ačiū
Ačiū
2026-10-01 10:39
Ačiū, broliai čekai!
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Riuttė
Riuttė
2026-10-01 10:42
Ko čia tas Babišas kišasi?!Parašėm Rusijai LAIŠKĄ,
Dabar ji niekaip mūsų nugalėt NEGALĖS.
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Vatnikas
Vatnikas
2026-10-01 10:48
tai yra tik tavo vaizduotės vaisius... Realiai tai nežinai. Tai kam čia komentuoji???
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