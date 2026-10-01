Babišo konkretus pažadas: Rusijai užpuolus Baltijos šalis – atsiųsime 2 brigadas

Rusijos puolimo prieš vieną iš Baltijos šalių atveju Čekija privalo dislokuoti dvi savo mechanizuotąsias brigadas pagal NATO 5-ąjį straipsnį. Apie tai interviu leidiniui „Deník.cz“ pareiškė Čekijos ministras pirmininkas Andrejus Babišas.
A. Babišas teigė susitikęs su prezidentu P. Pavelu ir aptaręs saugumo situaciją.
„Kalbėjomės labai konkrečiai. Ir, žinoma, jei – neduok Dieve – Rusija užpultų Baltijos šalį, tuomet pagal 5-ąjį straipsnį turėtume dislokuoti dvi savo mechanizuotąsias brigadas iš Prostėjovo ir Taboro“, – sakė ministras pirmininkas.
A. Babišas pridūrė, kad Čekija yra pasirengusi veikti tokio scenarijaus atveju, tačiau atsisakė atskleisti įslaptinto pobūdžio detales.
Rusijos puolimo atveju – Čekijos parama Baltijos šalims
Šiaurės Atlanto sutarties 5-ajame straipsnyje numatyta, kad vieno sąjungininko užpuolimas laikomas visų užpuolimu. Tačiau jame nenustatomas vienodas karinis atsakas kiekvienai šaliai: kiekviena NATO narė imasi priemonių, kurias laiko būtinomis.
A. Babišo pareiškime patikslinamas karinis įnašas, kurį Prahos valdžia svarsto Rusijos puolimo prieš Baltijos šalis atveju.
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