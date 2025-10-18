Per sprogimą Rusijos sprogmenų fabrike žuvo trys žmonės

Dar penki asmenys po incidento penktadienio vakarą gydomi ligoninėje, tinkle „Telegram“ pranešė Baškirijos vadovas Radis Chabirovas.
Būta įvairių spėliojimų, kad ta dronų ataka, rašė jis, tačiau tai paneigė.
„Ne, tai sprogimas, kurio priežastis aiškinasi kriminalistai“, – rašė R. Chabirovas. Sugriautas vienas pastatas. Nepaisant to, fabrikas toliau gamina „labai reikalingą ir paklausią produkciją mūsų šaliai“, pabrėžė R. Charibovas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!