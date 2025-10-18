Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Per sprogimą Rusijos sprogmenų fabrike žuvo trys žmonės

2025-10-18 12:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-18 12:39

Sterlitamako mieste Rusijos Baškirijos respublikoje per didelį sprogimą sprogmenų fabrike žuvo trys moterys.

Dar penki asmenys po incidento penktadienio vakarą gydomi ligoninėje, tinkle „Telegram“ pranešė Baškirijos vadovas Radis Chabirovas.

Būta įvairių spėliojimų, kad ta dronų ataka, rašė jis, tačiau tai paneigė.

„Ne, tai sprogimas, kurio priežastis aiškinasi kriminalistai“, – rašė R. Chabirovas. Sugriautas vienas pastatas. Nepaisant to, fabrikas toliau gamina „labai reikalingą ir paklausią produkciją mūsų šaliai“, pabrėžė R. Charibovas.

 

