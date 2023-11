Pentagono vadas atvyko į Ukrainą: turiu svarbią žinią

L. Austinas „šiandien atvyko į Ukrainą susitikti su Ukrainos lyderiais ir sustiprinti tvirtą Jungtinių Valstijų paramą Ukrainos kovai už laisvę“, sakoma Pentagono pareiškime apie kelionę, apie kurią anksčiau nebuvo pranešta dėl saugumo sumetimų.

„Jis taip pat pabrėš nuolatinį JAV įsipareigojimą teikti Ukrainai saugumo pagalbą, kurios jai reikia apsiginti nuo Rusijos agresijos“, – teigiama pranešime.

„Ką tik atvykau į Kyjivą susitikti su Ukrainos vadovais. Šiandien esu čia, kad perduočiau svarbią žinią – Jungtinės Valstijos ir toliau palaikys Ukrainą kovoje už laisvę prieš Rusijos agresiją tiek dabar, tiek ateityje“, – socialiniame tinkle „X“ parašė pats gynybos sekretorius, pasidalijęs nuotrauka iš traukinių stoties, kur jį pasitiko JAV ambasadorė Bridget Brink.

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.



I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl