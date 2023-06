Paviešinta smūgio Ukrainos hidroelektrinei akimirka: užfiksavo vaizdo įraše

Socialiniuose tinkluose „Telegram“ ir „Twitter“ imta dalintis vaizdo įrašu, kuriame, kaip teigia Ukrainos naujienų agentūra UNIAN, užfiksuota smūgio hidroelektrinei akimirka.

#BREAKING: The moment that the Nova Kakhovka dam was blown up was purportedly captured on video. If this footage is real, it would certainly refute claims that there was no explosion. pic.twitter.com/GMaarExZEn