Patyčių objektas – Putino striukė: internautai teigia, kad kainuoja 14 000 dolerių

Penktadienį Maskvos Lužnikų stadione surengtas propagandinis koncertas „Krymo pavasaris“, skirtas paminėti aštuntąsias Krymo atplėšimo nuo Ukrainos metines. Į jį susirinko iki kelių šimtų tūkstančių Rusijos gyventojų.

Kalbą renginyje sakė ir V. Putinas, tačiau labiau nei jo kalbos turinys internautų akį patraukė V. Putino vilkėta striukė. Teigiama, kad tai „Loro Piana“ striukė, kainuojanti 14 000 JAV dolerių (12 660 tūkst. eurų).

Today at a concert in honor of the anniversary of the annexation of #Crimea, Putin wearing a $14,000 down jacket, told the #Russians how sanctions will make #Russia stronger and how the Russian army will defeat Nazism pic.twitter.com/c7RamaNILw