Paskelbtos laimingiausios pasaulio šalys: jas aplankyti lietuviams net neprireiks skristi lėktuvu

Ataskaitą rengia „Gallup World Poll“ kartu su Oksfordo universiteto Gerovės tyrimų centru ir Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi sprendimų tinklu. Komanda, rengdama kasmetines išvadas, naudoja duomenis iš daugiau nei 140 šalių. Nors apklaustieji subjektyviai vertina savo gyvenimą, psichologijos, ekonomikos ir sociologijos ekspertai visą procesą priartina prie mokslo – vertinimus atlieka remdamiesi šešiais pagrindiniais kintamaisiais.

Tai – pajamos (BVP vienam gyventojui), sveiko gyvenimo trukmė, socialinė parama, laisvė rinktis gyvenimą, dosnumas ir laisvė nuo korupcijos, skelbia portalas „Euronews“.

Žinoma, kad keliavimas didina laimę, ypač vis labiau nestabiliame pasaulyje. Kelionės lėktuvu liūdnai pagarsėjo kaip vienas iš labiausiai stresą keliančių keliavimo būdų. Atsižvelgdami į visa tai, siūlome aplankyti keturias laimingiausias šalis – Suomiją, Daniją, Islandiją ir Švediją – neskrendant lėktuvu. Štai kaip tai padaryti.

Trumpas įspėjimas: ši kelionė užtruks gerokai ilgiau nei tas pats maršrutas lėktuvu, tačiau keliautojams suteikia tikros patirties, atveria galimybes keliauti lėčiau ir tvariau.

Pradėję kelionę Islandijoje, leisitės į ilgiausią kelionės etapą.

Visus metus iš Islandijos į Daniją per Farerų salas kas savaitę plaukia laivas „M/S Norröna“. Birželio–rugpjūčio mėnesiais kelionė keltu trunka dvi dienas, o kai oras tampa nepalankesnis, trunka kiek daugiau nei tris dienas.

Nors jūroje praleisite visą dieną, laivas šešioms valandoms sustoja Farerų salose esančiame Tórshavne, todėl galite aplankyti dar nematytą vietą.

Laivu galima keliauti ir su savo transporto priemonėmis, todėl bagažo apribojimai nėra taikomi.

Šią kelionę taip pat galima prilyginti kelionei kruiziniu laivu, nes laive yra 366 kajutės, kuriose iš viso gali plaukti 1482 keleiviai. Priklausomai nuo biudžeto, jos gali būti tiek pačios paprasčiausios, tiek itin prabangios, su vaizdu į jūrą.

Tačiau pigiausia kajutė nėra itin pigi. Šiuo metu mažiausia galima kaina vienam suaugusiam asmeniui yra 565 EUR, į kurią įskaičiuota pagrindinė kajutė ir viena automobilio stovėjimo vieta.

Atvyksite į Hirtshalsą – jūrų uostą Jutlandijos pusiasalio viršūnėje, Danijos šiaurėje. Verta ten praleisti šiek tiek laiko, nes iš jo atsiveria patrauklūs vaizdai ir akį džiugina įspūdingi švyturiai.

Nors Hirtshalsas yra už 375 kilometrų į šiaurę nuo Kopenhagos, kelionė gali būti ir neužtrukti. Ją galima įveikti automobiliu (arba taksi, jei esate išrankūs), tačiau kelionė traukiniu yra paprasčiausia ir ekologiškiausia.

Jums reikės važiuoti dviem traukiniais, kurie kursuoja kelis kartus per dieną. Pirmuoju traukiniu iš Hirtshalso į Olborgą, kuris važiuoja šiek tiek ilgiau nei valandą, o antruoju – iš Olborgo į Kopenhagą. Ši kelionė trunka mažiau nei penkias valandas, o pakeliui galėsite išvysti įspūdingo grožio Danijos gamtą, kurią sunku perteikti pro lėktuvo langą.

Taip pat galima važiuoti trimis traukiniais, kurie prieš Olborgą sustoja Hjorringo mieste. Pati kelionė trunka šiek tiek trumpiau, bet paliksime jums nuspręsti, ar verta patirti daugiau rūpesčių dėl persėdimo. Abiejų variantų bilietai yra nebrangūs – 72 eurai už kelionę į vieną pusę.

Apžiūrėję įspūdingiausius Kopenhagos objektus, pavyzdžiui, Mažąją undinėlę, Tivolio sodus ir Nyhavno rajoną, pasiruoškite kitai kelionės po laimingiausias šalis daliai.

Danijos sostinės centrinėje stotyje netrūksta traukinių, kertančių sieną su Švedija.

Tiesą sakant, traukiniai į Malmę, vis labiau populiarėjantį Švedijos miestą, iš Kopenhagos važiuoja kas 20 minučių, o kelionė trunka tik 35 minutes.

Nors šis miestas nepritraukia tiek lankytojų, kiek sostinė Stokholmas, jame gausu istorijos ir lankytinų vietų.

