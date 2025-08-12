Paskelbtas aukščiausias pavojus: stichija jau pražudė žmogų

Pareigūnai anksčiau teigė, kad vyras patyrė sunkių nudegimų, o liepsnas turtingame priemiestyje į šiaurę nuo sostinės Madrido vijo siautėjantis iki 19,4 m per sek. vėjas. Tačiau vėliau vyriškis mirė ligoninėje.
„Labai liūdžiu dėl vyro, kuris buvo sunkiai sužeistas per gamtinį gaisrą, mirties“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Madrido regiono vyriausybės vadovė Isabel Diaz Ayuso.
Ispaniją apėmus karščio bangai, šalyje siaučia ne vienas gamtinis gaisras, bet iki šiol aukų buvo pavykę išvengti.
Šimtai gyventojų buvo evakuoti iš savo namų.
„Vos per 40 minučių gaisras nuslinko šešis kilometrus“, – žurnalistams sakė Madrido regiono aplinkosaugos vadovas Carlosas Novillo.
Antradienio rytą regiono pareigūnai pranešė, kad gaisrą pavyko suvaldyti.
Iš apylinkių, esančių netoli populiarių Tarifos paplūdimių pietiniame Andalūzijos regione, buvo evakuota apie 2 tūkst. žmonių – tiek iš viešbučių, tiek iš privačių namų.
Ugnis įsiplieskė netoli tos vietos, kur anksčiau šį mėnesį dėl panašaus gaisro buvo evakuoti žmonės.
„Paskutinę sekundę mums pavyko išgelbėti gyvenamąjį rajoną“, – sakė Andalūzijos regioninės vyriausybės vidaus reikalų ministras Antonio Sanzas.
Jis pridūrė, kad evakuacijos metu buvo sužeistas civilinės gvardijos policijos pareigūnas, į kurį atsitrenkė automobilis.
Pirmadienį šiaurės vakariniame Kastilijos ir Leono regione pranešta apie daugiau kaip 30 gaisrų. Taip pat skelbta apie gaisrą, kilusį netoli Las Medulos – UNESCO pasaulio paveldo vietovės, garsėjančios senovės romėnų aukso kasyklomis.
Gaisrai kilo per, meteorologų teigimu, pačią intensyviausią besitęsiančios karščio bangos dieną, kai visiems regionams galioja paskelbti pavojaus signalai.
Meteorologai perspėja, kad temperatūra gali pakilti iki 40 laipsnių Celsijaus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!