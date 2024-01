Pasaulio pabaigos laikrodis toliau rodo 90 sekundžių iki vidurnakčio

Simbolinis Pasaulio pabaigos laikrodis (Doomsday Clock) vis dar rodo 90 sekundžių iki vidurnakčio, ir tai atspindi egzistencines grėsmes žmonijai dėl galimos branduolinės karo Ukrainoje eskalacijos ir klimato krizės poveikio po karščiausių per stebėjimų istoriją Žemės metų, antradienį paskelbė organizacija „Bulletin of the Atomic Scientists“.