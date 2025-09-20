Paryžiuje po renovacijos lankytojams atidaryti Dievo motinos katedros bokštai

Bokštai buvo nuodugniai atnaujinti ir dabar juose įrengti 20 tonų sveriantys dvigubi spiraliniai laiptai iš ąžuolo masyvo, kurie pietiniame bokšte kyla daugiau kaip 21 metro aukštį.
Laiptų viršuje lankytojai pirmą kartą gali iš arti pamatyti garsiuosius varpus Emanuelį ir Mariją.
69 metrų aukščio bokštai, į kuriuos patenkama įveikus 424 laiptelius, nuo 13 amžiaus išgyveno daugybę karų, revoliucijų ir kitų sukrėtimų – pastarąjį kartą 2019 m. balandžio mėnesį juos nusiaubė pražūtingas gaisras.
Nors liepsnos smarkiai apgadino legendomis apipintą objektą, prieš šešerius metus bokštai liko beveik nenukentėję. Jų atidarymas žymi paskutinį svarbų katedros rekonstrukcijos po gaisro etapą.
Lankytojai dabar taip pat pirmą kartą gali apžiūrėti cisternų kiemą, kuriame 18 amžiuje stovėjo dideli lietaus vandens rezervuarai. Kiemas jungia abu bokštus ir iš jo atsiveria nauji katedros bei Paryžiaus stogų vaizdai.
