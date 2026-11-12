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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Paryžiaus centre – ginkluotas apiplėšimas: 4 plėšikai iš prabangios juvelyrikos parduotuvės pagrobė šimtų tūkstančių eurų vertės turtą

2026-11-12 16:40 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-12 16:40
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Ginkluoti plėšikai iš prabangiame Prancūzijos sostinės rajone esančios juvelyrinių dirbinių parduotuvės „De Beers“ pagrobė šimtų tūkstančių eurų vertės prabangos prekių ir pabėgo motociklais, ketvirtadienį pranešė Paryžiaus policija.

Antrankiai BNS Foto

Ginkluoti plėšikai iš prabangiame Prancūzijos sostinės rajone esančios juvelyrinių dirbinių parduotuvės „De Beers“ pagrobė šimtų tūkstančių eurų vertės prabangos prekių ir pabėgo motociklais, ketvirtadienį pranešė Paryžiaus policija.

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Policija naujienų agentūrai AP nurodė, kad apiplėšimas įvyko apie 11.15 val. vietos laiku antrojoje Paryžiaus apskrityje.

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„De Beers Group“ atstovas spaudai patvirtino, kad buvo apiplėšta bendrovės parduotuvė Taikos gatvėje (Rue de la Paix), netoli Vandomo aikštės, garsėjančios prabangių juvelyrinių dirbinių parduotuvėmis.

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Bendrovės atstovas naujienų agentūrai AP sakė, kad per apiplėšimą niekas rimtai nenukentėjo, bendrovė teikia psichologinę ir kitokią pagalbą, o parduotuvė liks uždaryta, kad būtų galima atlikti tyrimą.

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Paryžiaus policijos profesinės sąjungos „Alliance“ atstovas Fabienas Bogais įvykio vietoje žurnalistams sakė, kad keturi įtariamieji atvyko ginkluoti automatiniais šautuvais ir per kelias minutes pagrobė šimtų tūkstančių eurų vertės prekių.

Policijos teigimu, plėšikai demonstravo ginklus, tačiau jų nepanaudojo.

F. Bogais sakė, kad plėšikai dėvėjo šalmus, tačiau negalėjo pasakyti, ar jie buvo prisidengę veidus drabužiais arba pošalmiais.

Pareigūnai pranešė, kad plėšikų paieškai sutelktos didelės pajėgos, o įvykio vieta bus tiriama.

AP primena, kad 2025 m. spalį taip pat vidury dienos iš Luvro muziejaus buvo pavogtos 88 mln. eurų vertės karališkosios brangenybės. Ši vagystė atskleidė muziejaus saugumo spragas.

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