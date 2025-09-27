Kalendorius
Paralimpinis komiteto panaikino Rusijos ir Baltarusijos suspendavimą

2025-09-27 15:07
2025-09-27 15:07

Šeštadienį Tarptautinis paralimpinis komitetas (TPK) panaikino dalinį Rusijos ir Baltarusijos suspendavimą, kuris buvo taikomas 2022 m. Rusijai pradėjus pilno masto invaziją prieš Ukrainą.

Šeštadienį Tarptautinis paralimpinis komitetas (TPK) panaikino dalinį Rusijos ir Baltarusijos suspendavimą, kuris buvo taikomas 2022 m. Rusijai pradėjus pilno masto invaziją prieš Ukrainą.

0

TPK generalinės asamblėjos metu Seule priimtu sprendimu leidžiama Rusijos ir Baltarusijos sportininkams kitais metais varžytis Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse naudojant savo šalių vėliavas nepaisant to, kad Rusija tęsia karą prieš Ukrainą ir tebėra okupavusi dalį jos teritorijos.

Tačiau tarptautinės sporto federacijos turės nuspręsti, kurios valstybės dalyvaus šešių žiemos sporto šakų programoje. O jos vis dar draudžia Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose.

„Šis sprendimas reiškia, kad Baltarusijos ir Rusijos nacionaliniai paralimpiniai komitetai atgauna visas narystės TPK teises ir privilegijas“, – paskelbė TPK.

Organizacija žada bendradarbiauti su abiem valstybėmis, kad jos sprendimas būtų įgyvendintas kaip įmanoma greičiau.

Rusijos paralimpinis komitetas pasidžiaugė tokia įvykių eiga ir pareiškė, kad tai „teisingas sprendimas“ ir „pavyzdys, kaip sportininkų teisės turi būti ginamos nediskriminuojant tautiniu ar politiniu pagrindu“.

