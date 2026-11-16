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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Panika Italijoje: šimtai mokyklų sulaukė grasinimų jas susprogdinti

2026-11-16 22:19 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-16 22:19
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Pirmadienį, lapkričio 16 dieną, mažiausiai šimtas Italijos mokyklų gavo elektroninius laiškus su grasinimais susprogdinti pastatus ir nunuodyti žmones. Dėl to pradėtas taikyti naujas saugumo protokolas, kurį vyriausybė įvedė po praėjusią savaitę sulauktų panašių grasinimų.

Mokykla, mokiniai (nuotr. stop kadras)

Pirmadienį, lapkričio 16 dieną, mažiausiai šimtas Italijos mokyklų gavo elektroninius laiškus su grasinimais susprogdinti pastatus ir nunuodyti žmones. Dėl to pradėtas taikyti naujas saugumo protokolas, kurį vyriausybė įvedė po praėjusią savaitę sulauktų panašių grasinimų.

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Apie tai praneša „Euronews“.

Kaip pažymima, pagal naujas saugumo instrukcijas Italijos mokyklos nebėra automatiškai evakuojamos gavus neaiškius grasinimus, masiškai platinamus internete.

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Sprendimą dėl evakuacijos priima teisėsaugos ir saugumo tarnybos.

Elektroninis laiškas buvo gautas lapkričio 16 dieną, apie 10.50 val. Jis buvo pasirašytas inicialais MA, jame įspėta apie du galimus pavojus.

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„Man ką tik buvo pavesta jūsų pastate įrengti ir susprogdinti sprogstamąjį įtaisą. Sprogimas įvyks po 40 minučių“, – rašoma laiške.

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Jame taip pat teigta, kad „jūsų valgyklos darbuotojas į maistą ir maisto produktus įmaišė nuodingos medžiagos, kurios sudėtyje yra natrio azido ir kalio cianido“.

Italijoje pradėtas tyrimas

Pažymima, kad šį kartą grasinimai vis dėlto lėmė kelias evakuacijas. Patikrinus mokyklų valgyklose tiekiamą maistą, jokių pažeidimų ar įtartinų medžiagų nerasta.

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Italijos pašto policija jau pradėjo šio incidento tyrimą.

Primename, kad lapkričio 11 dieną Italijoje buvo evakuota mažiausiai 300 mokyklų, gavus vienodus pranešimus apie grasinimus susprogdinti pastatus.

Tą pačią dieną daugiau nei 700 mokyklų Škotijoje ir Šiaurės Airijoje taip pat gavo elektroninius laiškus su grasinimais.

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