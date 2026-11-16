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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Italijoje „Revolut“ skirta teismo priežiūra: bankas sako, kad paslaugos nesutriko

2026-11-16 15:26 / šaltinis: ANSA-ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ANSA-ELTA / aut.
2026-11-16 15:26
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Milano teismas pirmadienį patenkino prokurorų prašymą ir nurodė skaitmeniniam bankui „Revolut“ taikyti teisminį administravimą, atliekant tyrimą dėl įtariamo pinigų plovimo.

„Revolut“ kortelė. Asociatyvi archyvo nuotrauka (Julius Kalinskas / BNS).

Milano teismas pirmadienį patenkino prokurorų prašymą ir nurodė skaitmeniniam bankui „Revolut“ taikyti teisminį administravimą, atliekant tyrimą dėl įtariamo pinigų plovimo.

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Milano vyriausiasis prokuroras Marcello Viola prašyme teismui nurodė, kad dėl „rimtų „Revolut“ pinigų plovimo prevencijos sistemos trūkumų“ daugybė „už sunkius nusikaltimus nuteistų arba dėl jų tiriamų asmenų“, taip pat „asmenų, kuriems taikomos asmeninio pobūdžio ar turtinės prevencinės priemonės“, galėjo naudotis finansų sistema, o tai sudarė palankesnes sąlygas jiems vykdyti sunkius nusikaltimus.

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Pareiškime teigiama, kad banko „valdymo modelis (...) faktiškai sudarė palankias sąlygas vykdyti operacijas, susijusias su lėšų pervedimu, slėpimu ar pasisavinimu“, kurių bendra vertė siekė 76,5 mln. eurų.

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Pabrėžiama, kad tinkamai taikant pinigų plovimo prevencijos priemones šias lėšas „buvo galima sulaikyti“.

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„Pranešama, kad nustatyta finansų įstaigos sąsajų su asmenimis, kurie yra tiriami arba nuteisti dėl pinigų plovimo ir neteisėto turto perleidimo, įskaitant atvejus, susijusius su mafijos dalyvavimu ar pagalba jai (...), taip pat dėl kitų sunkių nusikaltimų, numatytų kovos su mafija teisės aktuose“, – sakė M. Viola.

„Revolut“: paslaugos teikiamos įprastai

Reaguodami į pranešimus apie Milano teismo sprendimą, banko „Revolut“ atstovai Baltijos šalyse pabrėžė, kad bendrovė visapusiškai bendradarbiaus su Italijos institucijomis ir toliau užtikrins nenutrūkstamą mažmeninės ir verslo bankininkystės paslaugų teikimą klientams Italijoje ir visame pasaulyje.

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„Revolut“ gerbia Milano teismo sprendimą ir visapusiškai bendradarbiaus su Italijos institucijomis. Į savo reguliacinius įsipareigojimus ir pinigų plovimo prevencijos kontrolę žiūrime itin rimtai, todėl nuolat investuojame į finansinių nusikaltimų prevencijos sistemų stiprinimą, operacijų stebėsenos modelių tobulinimą ir specializuotų atitikties užtikrinimo komandų plėtrą visose rinkose.  Nors negalime komentuoti konkrečių sąskaitų ar vykstančių teisinių bei administracinių procesų, galime patvirtinti, kad „Revolut“ mažmeninės ir verslo bankininkystės paslaugos Italijoje ir visur kitur toliau teikiamos įprastai, be jokių sutrikimų klientams“, – Eltai atsiųstame komentare teigė „Revolut“ komunikacijos vadovė Baltijos šalims Akvilė Adomaitytė.

2015 m. įkurta „Revolut“ sparčiai augo, o liepos mėnesį vykusio antrinio akcijų pardavimo metu jos vertė pasiekė 115 mlrd. JAV dolerių. Londone įsikūrusi „Revolut“, jos interneto svetainės duomenimis, visame pasaulyje turi daugiau kaip 80 mln. klientų ir daugiau kaip 30 šalių veikia kaip bankas.

indeliai.lt

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