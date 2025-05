Palestiniečiai: per Izraelio smūgius Gazai vėl žuvo dešimtys žmonių

Pasak palestiniečių naujienų agentūros „Wafa“, vien tik per Izraelio oro ataką nedideliame miestelyje netoli Chan Juniso Gazos Ruožo pietuose žuvo 11 žmonių. Anot duomenų, čia smogta vienos šeimos namui. Dauguma aukų esą yra nepilnamečiai. Per šią ataką, be to, keli asmenys buvo sunkiai sužeisti. Dėl didelių sugriovimų gelbėtojams ko kas nepavyko visų aukų nuvežti į ligonines.

Kariai ir toliau visame Gazos Ruože kovoja su „teroristinėmis organizacijomis“, nurodė Izraelio kariuomenė. Ketvirtadienį esą eliminuota teroristų, smogta kariniams objektams, ginklų sandėliams ir snaiperių postams. Karinė aviacija atakavo daugiau kaip 75 taikinius, įskaitant teroristinių organizacijų narius ir raketų paleidimo rampas.

„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos tarnybos duomenimis, per karą Gazos Ruože jau žuvo daugiau kaip 53 800 žmonių. Tarnyba neskirsto aukų į kovotojus ir civilius.