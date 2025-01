Paieškomas Edikas Jagelavičius pasirodė Baltarusijoje: džiaugėsi demokratija ir veikiančiais bufetais

Balsavimo dienos vakarą režimo kontroliuojama „Belta“ citavo jo žodžius apie „labai demokratinį rinkimų procesą šalyje“. Anksčiau šis asmuo taip pat važinėjo, kaip „rinkimų stebėtojas“, į Rusijos okupuotas Ukrainos teritorijas, yra bandęs patekti į valdžią Lietuvoje ar Europos Parlamente, kandidatuodamas su „Fronto“ partijos sąrašu.

„Viskas vyksta labai demokratiškai. Rinkimai vyksta šventinėje atmosferoje. Niekur nesu matęs nieko panašaus. Lietuvoje jūs tiesiog ateinate ir metate savo biuletenį į urną. Rinkimų apylinkėse negroja muzika, nešoka ir nedainuoja artistai, bufetai nedirba“, – Baltarusijos valstybinei propagandai sakė Edikas Jagelavičius.

Pabėgo į Baltarusiją ir ten tapo visuomenininku

Vyras nuo 2023 m. kovo vadovauja Baltarusijoje registruotai visuomeninei organizacijai „Tarptautinis kaimynystės forumas“. Į Baltarusiją jis persikėlė po apsilankymo Rusijos Federacijos okupuotose Ukrainos teritorijose.

Ten jis taip pat buvo „stebėtojas“ – Ukrainos Luhansko, Donecko, Zaporožės ir Chersono okupuotuose srityse vykusiuose „referendumuose“, kuriuose formaliai užfiksuota Rusijos užimtų teritorijų aneksija.

Po to E. Jagelavičius buvo įtrauktas į Lietuvos ieškomų asmenų sąrašą, įtariant jį veikla prieš valstybę. Be to, jis buvo ir Algirdo Paleckio, nuteisto už šnipinėjimą Rusijai, bendrininkas.

Pasak organizacijos „Europos demokratinių rinkimų platforma“ atstovo Lukašo Kondraciuko, Baltarusijos ir Rusijos režimai propagandos tikslais naudoja įvairius marginalius politikus ir aktyvistus iš užsienio, kad sukurtų suklastotų rinkimų teisėtumo regimybę.

„Propagandos tikslais jie vaizduojami kaip svarbūs asmenys, siekiant parodyti vidaus auditorijai: žiūrėkite, visi užsieniečiai stebėjo rinkimus ir pareiškė, kad jie buvo sąžiningi“, – cituojamas „Zerkalo“ A. Kondraciukas.

Baltarusių portalas „Zerkalo“ pažymi, kad 2025-ųjų rinkimai, kaip ir visos rinkimų kampanijos nuo tada, kai 1994 m. į valdžią atėjo Aliaksandras Lukašenka, „nėra nei sąžiningi, nei laisvi“.