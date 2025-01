Režimas Lukašenką paskelbė Vakarų nesąžiningais laikomų Baltarusijos rinkimų nugalėtoju

Baltarusijos rinkimų komisija tvirtina, kad A. Lukašenka nugalėjo surinkęs 86,82 proc. balsų, o režimo patvirtinti ir visuomenei nežinomi kandidatai surinko 1–3 proc. balsų. 3,6 proc. balsų esą atiduota „prieš visus“.

„Galite pasveikinti Baltarusijos Respubliką, mes išsirinkome prezidentą“, – ankstų pirmadienį sakė rinkimų komisijos vadovas Iharis Karpenka. Komisija teigė, kad rinkėjų aktyvumas siekė 85,7 procento.

70-metis A. Lukašenka, valdantis nuo 1994 metų, užsitikrino septintąją kadenciją iš eilės, o jo kritikai sėdi kalėjimuose arba yra ištremti.

Nuo didžiulių protestų prieš jį 2020 metais A. Lukašenka vykdo negailestingą susidorojimą su oponentais. Šį kartą kandidatai, parinkti dalyvauti rinkimuose ir esą turėję A. Lukašenkai mesti iššūkį, iš tikrųjų agitavo jo naudai.

„Įtikinama pergalė“

Tremtyje Lietuvoje gyvenanti opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja sekmadienio balsavimą pavadino farsu, o Europos Sąjunga (ES) juos pavadino apgavyste.

Tačiau A. Lukašenka sakė, kad jam nesvarbu, ar blokas pripažins rezultatus, ar ne.

Be to, jis tikino nesigailįs, kad 2022 metais leido sąjungininkui Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pasinaudoti Baltarusijos teritorija įvedant savo kariuomenę į Ukrainą, nors per beveik trejus metus trunkantį plataus masto karą žuvo šimtai tūkstančių žmonių.

V. Putinas pirmadienį pasveikino A. Lukašenką ir sakė sekmadienio „rinkimus“ parodžius, kad jis turi „neabejotiną“ žmonių paramą.

„Jūsų įtikinama pergalė rinkimuose aiškiai liudija jūsų didelį politinį autoritetą ir neabejotiną gyventojų paramą Baltarusijos vykdomai valstybinei politikai“, – sakė V. Putinas. Jo žodžius citavo Kremlius.

„Žinoma, pratęsime glaudų bendrą darbą dėl daugiaplanio Rusijos ir Baltarusijos bendradarbiavimo tolesnio plėtojimo, Sąjunginės valstybės institucijų veiksmingumo didinimo ir abipusiai naudingų integracijos procesų Eurazijos erdvėje skatinimo“, – sakoma sveikinime.

„Jūs visuomet esat laukiamas ir brangus svečias Rusijos žemėje. Kaip sutarėme, netrukus laukiu jūsų Maskvoje“, – pridūrė V. Putinas.

„Atsakingas postas“

Kinijos lyderis Xi Jinpingas pirmadienį taip pat pasveikino A. Lukašenką, pranešė kinų valstybinė žiniasklaida.

„Xi Jinpingas nusiuntė Lukašenkai sveikinimą su jo perrinkimu Baltarusijos prezidentu“, – sakoma naujienų agentūros „Xinhua“ pranešime.

Anot valstybinės baltarusių žiniasklaidos, sveikinimų A. Lukašenka sulaukė ir iš kitų lyderių.

Kazachstano prezidentas Kassymas-Jomartas Tokayevas pasveikino jį telefonu ir jiedu trumpai aptarė savo šalių bendradarbiavimą, apsikeitė nuomonėmis tarptautiniais klausimais.

Telefonu su A. Lukašenką pasveikino ir Uzbekistano prezidentas Shavkatas Mirziyoyevas. Jie aptarė, kai įgyvendinami dvišaliai susitarimai, sudaryti A. Lukašenkai prieš metus lankantis Uzbekistane.Prie sveikinusiųjų prisidėjo Tadžikistano prezidentas Emomali Rahmonas ir Azerbaidžano prezidentas Ilhamas Aliyevas, palinkėjęs A. Lukašenkai sėkmės dirbant „šiame atsakingame poste“ ir aptaręs su juo susitarimų, pasirašytų per jo vizitą Baku, įgyvendinimą.

Balsavimas vyko penkeri metai po precedento neturinčių represijų Baltarusijoje, pradėtų po suklastotais laikomų prezidento rinkimų. Žmogaus teisių grupių teigimu, šalyje yra daugiau kaip 1,2 tūkst. politinių kalinių.

Remiantis oficialiais skaičiais, šį sekmadienį A. Lukašenkai duota daugiau balsų nei 2020 metais, kai jis esą surinko 81,04 proc. balsų.

Jei jis baigs savo septintą kadenciją, kuri turėtų trukti iki 2030-ųjų, valdžioje jis bus išbuvęs 36 metus.