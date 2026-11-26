Žiniasklaidos pranešimais, ši atsargumo priemonė yra pirmoji tokio pobūdžio operacija nuo Šaltojo karo laikų. Ji apima maždaug 100 tūkst. buvusių karių, sudarančių strateginį rezervą.
Tokių veiksmų imtasi baiminantis Rusijos agresijos Europoje po 2022 m. Maskvos invazijos į Ukrainą.
Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos pranešime nurodoma, kad pagal tarnybos sąlygas dalis buvusių karių „išskirtinėmis aplinkybėmis, įskaitant nacionalinę ekstremaliąją situaciją arba perėjimą prie karo veiksmų, gali būti pašaukti grįžti į karinę tarnybą“.
Su buvusiais Didžiosios Britanijos sausumos pajėgų, Karališkojo karinio jūrų laivyno ir Karališkųjų oro pajėgų kariais susisiekiama norint atnaujinti jų asmens duomenis ir juose nurodyti įgūdžius, įgytus baigus tarnybą.
Atsargos kariai galėtų savanoriškai dalyvauti mokymuose ir pratybose, pavyzdžiui, kitą pavasarį vyksiančiose pagrindinėse NATO pratybose „Steadfast Defender“.
W. Streetingas sakė, kad tokios informacijos rinkimas turėtų būti įprasta praktika ir žmonėms tai turėtų kelti ne nerimą, o užtikrintumo jausmą.
„Nėra abejonių, ir apie tai pastarosiomis dienomis, savaitėmis bei mėnesiais kalbėjau ne tik aš, bet ir visi mano kolegos NATO šalyse: gyvename padidėjusios grėsmės sąlygomis, todėl toks pasirengimo lygis, mano nuomone, yra protinga ir būtina atsargumo priemonė“, – televizijos kanalui „Sky News“ sakė jis.
Spalį tūkstančiai Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos karių dalyvavo karinėse pratybose, skirtose pasirengti NATO valstybių gynybai nuo šiuolaikinio pobūdžio atakų.
„Šie laiškai nereiškia, kad atsargos kariai netrukus bus mobilizuojami“, – sakė už veteranų reikalus atsakingas ministras Calvinas Bailey.
Jis apibūdino šią iniciatyvą kaip „tiesiog gerą reikalų tvarkymą, siekiant užtikrinti, kad žinotume, kaip susisiekti su asmenimis, kurie gali būti pašaukti, ir turėtume naujausią informaciją apie jų įgūdžius bei patirtį“.
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