Ore virš Majamio užsiliepsnojo lėktuvas: incidentą užfiksavo vaizdo įraše

Majamio oro uosto atstovas portalui „Newsweek“ patvirtino, kad krovininis lėktuvas saugiai nusileido Majamio oro uoste šiek tiek po 23 val.

Bendrovės „Atlas Air“ atstovas spaudai sakė, kad lėktuvui sugedo variklis.

„Įgula laikėsi visų standartinių procedūrų ir saugiai grįžo į Majamio tarptautinį oro uostą“, – sakoma bendrovės pareiškime agentūrai „Reuters“.

Majamio rajono priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba sureagavo ir apie sužeistuosius nepranešė, teigia agentūra.

Pasak „FlightAware“, „Atlas Air 95“ skrydis iš Majamio oro uosto pakilo 22.32 val. ir skrido į Luis Munoz Marin tarptautinį oro uostą Puerto Rike.

„Newsweek“ elektroniniu paštu kreipėsi į oro linijų bendrovę, Federalinę aviacijos administraciją (FAA) ir Nacionalinę transporto saugos valdybą (NTSB) dėl komentarų.

„Boeing“ susiduria su vis didesne kontrole po to, kai sausio 5 d. lėktuvas „Boeing 737 MAX 9“ buvo priverstas leistis avariniu būdu, nes netrukus po pakilimo virš Portlando, Oregono valstijoje, iš lėktuvo šono išlėkė durys. Nė vienas „Alaska Airlines“ skrydžio keleivis ar įgulos narys rimtai nenukentėjo, o pilotai atliko saugų avarinį nusileidimą.

Literally a breeze: During an Alaska Airlines Boeing 737 flight from Portland to Ontario, at an altitude of 5,000 meters, a piece of the plane's fuselage fell off, leaving a large hole in its place. There were 174 passengers and 6 crew members on board. pic.twitter.com/jHbb5Ojfhh

