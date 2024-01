Stebuklingas nusileidimas: lėktuvui su 155 keleiviais susidūrus su paukščiais, pilotas nusileido upėje

Lėktuvui susidūrus su paukščiais, visi 155 lėktuve buvę žmonės atsidūrė per plauką nuo kraupios tragedijos. Praėjo 15 metų po to, kai šis „US Airways“ 1549-ojo reiso lėktuvas sėkmingai nusileido Hadsono upėje (Niujorkas, JAV). Kapitonas C. B. „Sully“ Sullenbergeris tapo didvyriu, sugebėjusiu nutupdyti lėktuvą upėje, esant itin sudėtingoms aplinkybėms.