Katastrofiško skrydžio keleiviai prabilo, kas nutiko, kai lėktuvo korpuse atsirado didelė skylė

Vienas iš lėktuvo keleivių Nicholas Hochas išgirdo „didelį trenksmą“, priešais jį akimirksniu nusileido deguonies kaukės, o skrydžio įgula sušuko „prisisekite saugos diržus“, nes lėktuvo šone skrydžio metu atsirado skylė. Jis papasakojo „Sky News“ apie akimirką, kai lėktuvo keleiviai suprato, kad kažkas pasisuko labai bloga linkme.

Lėktuvo, kurio centrinė korpuso dalis sprogo ore, vienas lėktuvo keleivis pasakojo, kad tai buvo itin „sukrečianti“ patirtis, skelbia portalas „Sky News“.

Nicholas Hochas sakė, kad po to kai išgirdo „didelį trenksmą“, kiekviena minutė jam atrodė kaip valanda.

„Po to akimirksniu prasidėjo staigus salono oro slėgio sumažėjimas, kurį sudarė drėgmė ir skystis – beveik kaip debesis, besiveržiantis iš lėktuvo priekio į galą, – sakė jis. – Mano galva visą laiką sukiojosi aplink, bandydama išsiaiškinti, kas vyksta ir koks pavojus mums gresia“.

Keleivis pasakojo, kad deguonies kaukės buvo nuleistos, o skrydžio palydovai per vidinio ryšio sistemą greitai bendravo su keleiviais, šaukdami „užsidėkite kaukes“ ir „prisisekite saugos diržus“.

Berniukui, kuris sėdėjo eilėje, kurioje atsirado skylė, buvo nuplėšti marškiniai – jie buvo išsiurbti iš lėktuvo.

🚨#BREAKING: Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air ⁰⁰📌#Portland | #Oregon

⁰A Forced emergency landing was made of Alaska Airlines Flight 1282 at Portland International Airport on Friday night. The flight, traveling… pic.twitter.com/nt0FwmPALE

REKLAMA