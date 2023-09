Pilotams teko tupdyti lėktuvą: viduriuojantis keleivis nespėjo nubėgti iki tualeto

Laineris „Airbus A350“ praėjusį penktadienį jau kelias valandas skrido iš Džordžijos valstijos į Ispaniją, kuomet pilotas nusprendė grįžti atgal dėl „fekalinės katastrofos“.

„Tai yra biologinio pavojaus atvejis“, – cituojamas piloto kalbos su valdymo centru įrašas „The New York Times“.

„Mes turime keleivį, kuris viduriuoja per visą lėktuvą, todėl jie nori grąžinti mus atgal į Atlantą“, – aiškino skrydžio vadas.

A Delta flight was forced into an emergency landing because of a passenger’s diarrhea.💩😂✈️



“This is a biohazard issue.”



“We’ve had a passenger who’s had diarrhea all the way through the airplane, so they want us to come back to Atlanta.”pic.twitter.com/KoyFl9Np2K

