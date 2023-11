Orijus Gasanovas lėktuve sutiko garsenybę: „Gal žvaigždžių aura vis tik tikrai egzistuoja?“

Įspūdingais kelionės kadrais iš saulėtosios, tolimosios Indijos su sekėjais nbesidalijantis Orijus rodo, kad kelionėje jam netrūksta nuotykių.

Skrydžio iš Džaipuro į Mumbajų metu lėktuve šalia jo atsisėdo pasaulinio lygio atlikėjas Ronanas Keatingas su žmona.

Apie netikėtą nutikimą vyras papasakojo socialiniuose tinkluose, įrašu pasidalijo ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Skridau su žvaigžde. Pasaulinio lygio! Bet pats to nesupratau. Nors nujaučiau, tikrai nujaučiau.

Reisas Jaipur-Mumbai, Indija. Avialinijos „Air India Express“.

Susėdome skristi, dar prieš pakylant apsidairiau, koks absurdas: mūsų „Boeing’e“ tik keturi užsieniečiai, ir visi jie pirmoje eilėje. Toliau kiek matau – vien tik indai. Kažkoks nemalonus susiskirstymas gavosi, bet gi kai rezervavau vietas, negalėjau to numatyti. Specialiai nebūčiau ten sėdęs. Bet atsisėdau.

Aš, mano kolega-operatorius Žygimantas, vienoje eilėje. Likusi kėdė tuščia. Kitoje eilėje irgi tik du žmonės, vyras ir moteris. Matau, kad turtuoliai didžiausi. Jos basutės, jos rankinė, rankų aksesuarai, jų abiejų rankinis bagažas. Louis Vuitton! Ir ne fake, nu matosi gi. Nors tikrai ne ekspertas ant šitų reikalų.

Pakilome į dangų, jiedu pasijungė „iPadą“, lyg ir dokumentiką apie Pablo Escobarą, Kolumbijos narkobaroną. Atkreipiau dėmesį į ausinių kištuką, kuris išsišakoja, kad galėtum vienu metu dvi ausines įkišti. Dar pagalvojau: kaip miela, kad pora tą patį žiūri, tuo pačiu domisi. Čia šiaip visiška smulkmena, bet turiu aš žurnalistinį tokį smulkmenų nužiūrinėjimo sindromą, profesinė liga matyt“, – istoriją pradėjo jis.

Negalėjo atpažinti

Visgi įdomioji pora neleido Orijui nuleisti nuo jų akių. Vis žvilgčiodamas į juos lėktuve vyras pradėjo suprasti, kad šalia jo sėdi visiems puikiai žinomas žmogus.

„Bet nepamanykit, tikrai nebuvo jokių žvaigždiško elgesio išsišokimo. Atvirkščiai, labai ramiai sėdėjo, užsisakė sumuštinių ir vandens. Tik gi yra sakoma, kad nuo tikrai garsių žmonių eina kažkokia ypatinga aura, kažkokia ypatinga spinduliuotė. Tikrai eina! Atsakau. Jaučiau tai. Nors neatpažinau, nei jo, nei jos.

Nusileidžiame Mumbajuje, jie išlipo pirmi, mes su operatoriumi einam iš paskos. Sakau kolegai: nu čia tikrai žvaigždė! Jis dar nusijuokė. Visur aš tas žvaigždes matau. O ką padarysi, kad jos visur ir skraido?!

Staiga tą porą pasitinka kažkoks baltai uniformuotas vyras. Aš vėl kolegai: „matai, juos pasitiko! Tikrai kažkuo ypatingi“. Kolega man: „čia gal juos sulaikė oro uosto apsauga!?“. Juokiasi jis. Ne, – sakau, tikrai ne apsauga. Ten gal pilotas koks? Gal kolegos jie, susitiko va oro uoste. Aplenkėm mes juos ir nuėjome pasiimti registruoto bagažo.

Kokių 15 minučių ten stovime, nesulaukiam. Bet prieina vėl ta pati pora iš lėktuvo, ir jų baltai uniformuotas palydovas. Vėl aš į juos spoksau. Tikrai žvaigždė! – sakau kolegai operatoriui. Slapčia nufotkinu ir siunčiu tą nuotrauką Aidui Šumskui, kuris drąsiai galėtų dirbti žvaigždžių gyvenimus aprašančiuose žurnaluose, kaip ekspertas. Arba policijos žmonių paieškos skyriuje, kaip analitikas. Nes jis visada visur atpažįsta visus.

Rašau jam: kas tas žmogus? Juk žvaigždė?! Po maždaug 30 sek., Aidas man, patvirtindamas savo žvaigždžių eksperto vardą: juk čia paauglystės superstar Ronan Keating! OMG, taaaaip, tai jis!

Airių dainininkas, pasaulyje išpopuliarėjęs su vaikinų grupe „Boyzone“, o vėliau padaręs stulbinamą solo karjerą. 1999’ais visiems kino manams įstrigo kaip filmo „Notting Hill“ garso takelio atlikėjas.

The smile on your face lets me know that you need me

There's a truth in your eyes saying you'll never leave me

The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall

You say it best, when you say nothing at all

Kokia graži daina! Atmintinai mokėjau, gal vis dar moku. Ir toji „If Tomorrow Never Comes“, kokia gera. Ir dar jis turi ne vieną.

Aš aišku lengvai nepatikėjau, kad tai jis, pasitikrinau Ronano socialiniuose tinkluose, pasirodo taip, jis Indijoje, koncertuoja!

O kartu su juo taip pat garsi australų kilmės žmona Sharyn Storm Keating. Televizijos prodiuserė, darė tokius projektus kaip „The X Factor“, „The Voice Australia“ ir „The Voice UK“. Žurnalistinė uoslė manęs neapgavo, o gal ta dangiškoji žvaigždžių aura vis tik tikrai egzistuoja?“, – rašė O.Gasanovas.