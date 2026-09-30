Ore susimušė pilotai, vienas liko be sąmonės: vienas rusas, kitas – ukrainietis

Aiškėja, kad vienas pilotas buvo rusų kilmės, o kitas ukrainietis. Rusų kilmės pilotas esą buvo pagrindinis.
Skelbiama, kad vienas pilotas neteko sąmonės. Dar vėliau pasirodė informacija, kad vienas pilotas buvo padurtas. Dėl ko kilo konfliktas, kol kas neaišku.
Lėktuvas pakilo iš Dubajaus oro uosto ir turėjo skristi į Ben Guriono oro uostą Izraelyje. Tikslo lėktuvas nepasiekė, pranešta, kad orlaivis nutūpė Saudo Arabijoje.
Lėktuve yra daugiau nei 150 keleivių, dauguma jų – Izraelio piliečiai.
Drama ore: lėktuvas su 150 keleivių pasiuntė pavojaus signalus 7700 ir 7500, pakelti naikintuvai
Minėtas leidinys rašė, kad iš pradžių buvo bijoma lėktuvo užgrobimo, tačiau netrukus paaiškėjo, kad pavojaus signalas buvo išsiųstas po lėktuve kilusių muštynių. Pranešama, kad muštynės kilo tarp įgulos narių, galimai tarp pilotų, vienas pilotas esą prarado sąmonę.
Pranešama, kad buvo pakelti Izraelio gynybos pajėgų naikintuvai.
„FlyDubai“ kompanijos skrydis FZ1073 virš Saudo Arabijos, netoli sienos su Jordanija, aktyvavo avarinį kodą 7700. Remiantis skrydžių stebėjimo duomenimis, vėliau avarinis kodas buvo atšauktas, o lėktuvas nukreiptas į Saudo Arabiją.
„Kai tik lėktuvas nusileis, bus atlikta lėktuvo salono apžiūra, apklausta įgula ir tik tada bus nustatyta, kas įvyko ore. Šiuo metu pranešimai apie ryšį su pilotu ir likusia įgula yra prieštaringi“, – cituojamas saugumo šaltinis.
Kitur taip pat pranešama, kad lėktuvas aktyvavo ir kodą 7500. Tai tarptautinis pavojaus signalas, kuris reiškia įtariamą lėktuvo užgrobimą arba neteisėtą patekimą į pilotų kabiną.
7700 kodas reiškia bendrąją orlaivio pavojaus situaciją.
Dėl šio incidento Izraelio ministras pirmininkas ir gynybos ministras surengė saugumo pasitarimą.
Izraelis jau kelis dešimtmečius nepatyrė lėktuvų užgrobimų, tačiau palaiko vieną griežčiausių oro uostų saugumo sistemų pasaulyje. Komerciniai skrydžiai tarp Izraelio ir JAE vykdomi nuo tada, kai 2020 metais šalys normalizavo santykius.
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