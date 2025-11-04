Nyderlanduose pirmalaikius rinkimus nedideliu skirtumu laimėjo centristinė partija

Nyderlandų centristų lyderis Robas Jettenas penktadienį paskelbė pergalę rinkimuose, kai vietos naujienų agentūros ANP prognozė patvirtino, kad pergalė yra garantuota centristams.
Galutiniai balsai buvo gauti iš maždaug 87 tūkst. užsienyje gyvenančių Nyderlandų piliečių.
Pranešama, kad užsienyje gyvenantys olandai labiau rėmė R. Jetteno vadovaujamus centristus nei kraštutinius dešiniuosius ir jų lyderį Geertą Wildersą.
Emigrantai tradiciškai palaikydavo labiau centro ir kairiojo sparno partijas. Per ankstesnius rinkimus 2023 metais D66 gavo beveik 3 tūkst. paštu atiduotų balsų daugiau nei G. Wilderso vadovaujama kraštutinių dešiniųjų Laisvės partija (PVV).
Rinkimų rezultatus Nyderlandų rinkimų taryba oficialiai paskelbs penktadienį.
G. Wildersas apkaltino R. Jetteną arogancija po to, kai šis paskelbė pergalę rinkimuose dar nesulaukęs galutinių rezultatų. Kraštutinių dešiniųjų lyderis taip pat paskelbė nepagrįstus kaltinimus dėl pažeidimų rinkimų metu.
Penktadienį rinkimų taryba taip pat paskelbs, ar rinkimuose kilo kokių nors problemų.
Dabar R. Jettenas turės suformuoti panašiai mąstančių partijų koaliciją, turinčią bent 76 iš 150 vietų parlamente.
Pagrindinis kelias jam, regis, būtų „didžioji koalicija“ su centro dešinės CDA (18 vietų), liberalų VVD (22 vietos) ir kairiojo sparno Žaliųjų ir Darbo grupe (20 vietų). R. Jetteno D66 turi 26 vietas, PVV irgi prognozuojami 26 mandatai.
Tačiau neaišku, ar VVD ir Žaliųjų ir Darbo grupė dirbtų drauge.
VVD lyderė Dilan Yesilgoz prieš rinkimus sakė, kad aljansas su Žaliųjų ir Darbo grupe neveiktų ir kad ji norėtų centro ir dešinės koalicijos.
Visos partijos atmetė galimybę dirbti su G. Wildersu, sužlugdžiusiu ankstesnę koaliciją – išvedusiu iš jos PVV kilus ginčui dėl imigracijos.
