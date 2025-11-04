 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Nyderlandų kraštutinių dešiniųjų lyderis Wildersas pripažino pralaimėjęs rinkimus

2025-11-04 18:48 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 18:48

Nyderlandų kraštutinių dešiniųjų lyderis Geertas Wildersas antradienį pripažino nedideliu skirtumu pralaimėjęs rinkimus ir pasveikino centristą 38 metų Robą Jetteną, veikiausiai tapsiantį jauniausiu Nyderlandų ministru pirmininku.

Nyderlandų kraštutinių dešiniųjų lyderis Wildersas pripažino pralaimėjęs rinkimus. EPA-ELTA nuotr.

Nyderlandų kraštutinių dešiniųjų lyderis Wildersas pripažino pralaimėjęs rinkimus. EPA-ELTA nuotr.

0

 G. Wildersas pripažino, kad R. Jettenas jį aplenkė 28 tūkst. balsų. „Tikimybė, kad tai pasikeis, yra gana maža. Todėl pasveikinau poną Jetteną su pergale“, – žurnalistams sakė G. Wildersas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau jis socialiniuose tinkluose dalijosi nepagrįstais kaltinimais dėl balsavimo pažeidimų, todėl kai kurie abejojo, ar jis pripažins rinkimų rezultatus.

Rinkimų komisija patvirtino, kad centristų partija D66 laimėjo trečiadienį vykusius parlamento rinkimus ir turės parlamente 26 mandatus iš 150. Tiek pat vietų atiteko ir G. Wilderso kraštutiniams dešiniesiems, tačiau jie surinko mažiau balsų. Oficialūs galutiniai rinkimų rezultatai bus paskelbti Hagoje  lapkričio 7 dieną.

