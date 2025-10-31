 
Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Nyderlandų centristų lyderis Jettenas: parodėme pasauliui, kad įmanoma nugalėti populistus

2025-10-31 16:11 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 16:11

Nyderlandų centristų lyderis Robas Jettenas penktadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad jo pergalė rinkimuose prieš kraštutinių dešiniųjų lyderį Geertą Wildersą parodė, jog įmanoma nugalėti Europoje stiprėjančias populistines partijas.

Robas Jettenas (nuotr. SCANPIX)

Nyderlandų centristų lyderis Robas Jettenas penktadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad jo pergalė rinkimuose prieš kraštutinių dešiniųjų lyderį Geertą Wildersą parodė, jog įmanoma nugalėti Europoje stiprėjančias populistines partijas.

REKLAMA
0

„Manau, kad dabar parodėme likusiai Europai ir pasauliui, jog įmanoma nugalėti populistinius judėjimus, jei rinkimų kampanijos metu skleidžiate teigiamą žinią savo šaliai“, – sakė R. Jettenas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis prieš tai paskelbė pergalę įtemptuose rinkimuose, kai vietos naujienų agentūra ANP, kuri skaičiuoja ir skelbia balsų skaičių, pranešė, kad jo nebegalima aplenkti.

REKLAMA
REKLAMA

„Nepaprastai džiaugiuosi, kad (…) šiuose rinkimuose tapome didžiausia partija. Tai istorinis D66 rezultatas. Tuo pat metu jaučiu didelę atsakomybę“, – sakė R. Jettenas.

REKLAMA

R. Jettenas pažymėjo, kad dabar jo užduotis yra suformuoti „stabilų ir ambicingą“ ministrų kabinetą. Rezultatai taps oficialūs tik tada, kai kitą penktadienį juos paskelbs Rinkimų komisija, tačiau R. Jettenas nurodė, kad negalima gaišti laiko.

„Mes nenorime bereikalingai gaišti laiko, nes Nyderlandų žmonės prašo mūsų kibti į darbus“, – teigė 38-erių politikas, kuris gali tapti jauniausiu šalies ministru pirmininku.

REKLAMA
REKLAMA

Jis žurnalistams sakė, kad dar nieko negirdėjo iš G. Wilderso, tačiau pripažino, jog žinia apie ANP prognozę yra „šviežia“.

„Vakar abu sutarėme, kad svarbu padaryti pertrauką ir palaukti, kol šių rinkimų rezultatai bus aiškesni“, – kalbėjo R. Jettenas.

„Bet dabar jau aišku, kad D66 bus didžiausia partija“, – pareiškė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų