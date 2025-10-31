Nyderlandų centristų lyderis Jettenas: parodėme pasauliui, kad įmanoma nugalėti populistus

„Manau, kad dabar parodėme likusiai Europai ir pasauliui, jog įmanoma nugalėti populistinius judėjimus, jei rinkimų kampanijos metu skleidžiate teigiamą žinią savo šaliai“, – sakė R. Jettenas.
Jis prieš tai paskelbė pergalę įtemptuose rinkimuose, kai vietos naujienų agentūra ANP, kuri skaičiuoja ir skelbia balsų skaičių, pranešė, kad jo nebegalima aplenkti.
„Nepaprastai džiaugiuosi, kad (…) šiuose rinkimuose tapome didžiausia partija. Tai istorinis D66 rezultatas. Tuo pat metu jaučiu didelę atsakomybę“, – sakė R. Jettenas.
R. Jettenas pažymėjo, kad dabar jo užduotis yra suformuoti „stabilų ir ambicingą“ ministrų kabinetą. Rezultatai taps oficialūs tik tada, kai kitą penktadienį juos paskelbs Rinkimų komisija, tačiau R. Jettenas nurodė, kad negalima gaišti laiko.
„Mes nenorime bereikalingai gaišti laiko, nes Nyderlandų žmonės prašo mūsų kibti į darbus“, – teigė 38-erių politikas, kuris gali tapti jauniausiu šalies ministru pirmininku.
Jis žurnalistams sakė, kad dar nieko negirdėjo iš G. Wilderso, tačiau pripažino, jog žinia apie ANP prognozę yra „šviežia“.
„Vakar abu sutarėme, kad svarbu padaryti pertrauką ir palaukti, kol šių rinkimų rezultatai bus aiškesni“, – kalbėjo R. Jettenas.
„Bet dabar jau aišku, kad D66 bus didžiausia partija“, – pareiškė jis.
