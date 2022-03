Nutekintas garso įrašas: „rusų karys“ atskleidė mamai, kaip jie šaudo vieni kitiems į kojas 

Žemiau pateikiame visą išverstą pokalbio įrašą. Tiesa, patikrinti pokalbio autentiškumo neįmanoma. Įtarimų kelia, kad karys žodį „brigada“ taria „brihada“, kaip tai darytų ukrainietis. Tačiau gali būti, kad kalba Rusijos pusėn tarnauti pakviestas Donecko ar Luhansko regionų karys.

Karys: Labas.

Mama: Alio?

Karys: Labas.

Mama. O, labas!

Karys: Kaip reikalai?

Mama: Noriu nueiti į karo prievolės komisariatą ir pasakyti, kad tu... Kad aš viena likau, kad man reikalinga tavo pagalba, kad tave parsiųstų atgal.

Karys: Neparsiųs. Čia žmonės, kurie atsisako, juos pasodina aštuoneriems metams.

Mama: Tu visai...

Karys: Iš mūsų brigados 120 žmonių sužeistų išsiuntė atgal į ligoninę... dar apie 320 žmonių sužeista ir 350 žmonių – „krovinys 200“.

Mama: Nereikia. Išgyvenk, mano mielasis.

Karys: Mūsų brigada nebeparuošta. Pas mus nei tankų nėra, nieko nebeliko. Žinai, ką mes sugalvojom daryt, pasakysiu tau kaip paslaptį, norėjome vienas kitam kojas ukrainiečių ginklais peršauti, patekti į ligoninę. Kiti taip daro. Norėjome vienas kitam kojas peršauti, kad būtume paguldyti į ligoninę. Duok Dieve išgyventi iki to.

Mama. Duok Dieve, duok Dieve, duok Dieve, sūneli mieliausias.

